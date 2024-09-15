Канада полностью остановила поставки оружия в Израиль

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли распорядилась пересмотреть все контракты с израильскими партнёрами, что привело к приостановке около 30 экспортных лицензий.

Это решение связано с опасениями, что канадское оружие может быть использовано в конфликте в секторе Газа.

С января 2024 года Канада прекратила выдачу новых разрешений на экспорт вооружений в Израиль.

В августе американское агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности сообщило о контракте на поставку Израилю минометных снарядов стоимостью $61,1 млн, который был одобрен госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Однако Канада заявила, что не допустит отправки оружия в Газу, независимо от того, каким образом и куда оно направляется.

Кроме Канады, поставки оружия в Израиль прекратили также Нидерланды и Япония.

Недавно к ним присоединилась Великобритания, которая приостановила экспорт некоторых видов оружия из-за опасений, что оно может быть использовано с нарушением международного гуманитарного права.

Эти решения были приняты на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа и растущего числа жертв среди мирного населения.

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