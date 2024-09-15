Канада полностью остановила поставки оружия в Израиль

Это решение связано с опасениями, что канадское оружие может быть использовано в конфликте в секторе Газа.
С января 2024 года Канада прекратила выдачу новых разрешений на экспорт вооружений в Израиль.
В августе американское агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности сообщило о контракте на поставку Израилю минометных снарядов стоимостью $61,1 млн, который был одобрен госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Однако Канада заявила, что не допустит отправки оружия в Газу, независимо от того, каким образом и куда оно направляется.
Кроме Канады, поставки оружия в Израиль прекратили также Нидерланды и Япония.
Недавно к ним присоединилась Великобритания, которая приостановила экспорт некоторых видов оружия из-за опасений, что оно может быть использовано с нарушением международного гуманитарного права.
Эти решения были приняты на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа и растущего числа жертв среди мирного населения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.