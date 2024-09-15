General Mills продаст бизнес по производству йогуртов в США и Канаде за $2,1 млрд

General Mills, один из крупнейших производителей продуктов питания в США, договорился о продаже своего йогуртового бизнеса в Северной Америке французским компаниям Lactalis и Sodiaal за $2,1 млрд. Lactalis приобретает йогуртовые операции в США, а Sodiaal — в Канаде.
Сделки планируется завершить в 2025 году.
Продажа включает бренды Yoplait, Liberte, Go-Gurt, Oui и Mountain High, а также производственные предприятия в Теннесси, Мичигане и Квебеке.
В 2024 финансовом году выручка этого бизнеса составила около $1,5 млрд.
General Mills планирует использовать вырученные средства для обратного выкупа акций.
Ожидается, что продажа активов сократит скорректированную прибыль на акцию примерно на 3% в первые 12 месяцев после завершения сделок.
С начала 2024 года капитализация General Mills выросла на 12,3% и составляет $40,81 млрд.
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