General Mills продаст бизнес по производству йогуртов в США и Канаде за $2,1 млрд

С начала 2024 года капитализация General Mills выросла на 12,3% и составляет $40,81 млрд.

General Mills, один из крупнейших производителей продуктов питания в США, договорился о продаже своего йогуртового бизнеса в Северной Америке французским компаниям Lactalis и Sodiaal за $2,1 млрд. Lactalis приобретает йогуртовые операции в США, а Sodiaal — в Канаде.

Сделки планируется завершить в 2025 году.

Продажа включает бренды Yoplait, Liberte, Go-Gurt, Oui и Mountain High, а также производственные предприятия в Теннесси, Мичигане и Квебеке.

В 2024 финансовом году выручка этого бизнеса составила около $1,5 млрд.

General Mills планирует использовать вырученные средства для обратного выкупа акций.

Ожидается, что продажа активов сократит скорректированную прибыль на акцию примерно на 3% в первые 12 месяцев после завершения сделок.

С начала 2024 года капитализация General Mills выросла на 12,3% и составляет $40,81 млрд.

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