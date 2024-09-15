Три отеля в Квебеке, Монреале и Шербруке затронуты забастовкой, которая началась в четверг

Эти забастовки являются частью координированных переговоров, проводимых Федерацией торговли, аффилированной с CSN. Целью переговоров является достижение соглашения в одном отеле и распространение его на другие отели, даже если у них разные работодатели.

На данный момент соглашение не достигнуто, несмотря на месяцы переговоров. В общей сложности около 30 отелей участвуют в этих переговорах. Работники нескольких отелей уже выходили на забастовку 8 и 30 августа.

Основные вопросы спора касаются заработной платы и группового страхования. Члены профсоюза требуют повышения зарплаты, утверждая, что они сделали жертвы во время пандемии COVID-19. Они требуют повышения на 36% за четыре года, с 15% в первый год.

Работодатели считают, что их предложения уже достаточно привлекательны. Ассоциация отелей Большого Монреаля заявила, что условия работы сотрудников “уже очень хорошие”.

Забастовки могут негативно сказаться на репутации отелей, особенно если они приводят к неудобствам для гостей. Это может повлиять на их решение о выборе отеля в будущем. Кроме того, такие ситуации могут привлечь внимание СМИ, что также может повлиять на восприятие бренда.

С другой стороны, если отели смогут достичь справедливого соглашения с работниками, это может улучшить их репутацию как работодателей, которые заботятся о своих сотрудниках.