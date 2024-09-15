В Италии нашли фотографию Уинстона Черчилля, которая была украдена из отеля в Канаде два года назад.

Фотография была сделана канадским фотографом Юсуфом Каршем в 1941 году после выступления Черчилля в канадском парламенте.

На этом снимке Черчилль запечатлён без своей сигары, что придало его лицу хмурое выражение.

Фотографию купили на аукционе в Лондоне, не зная, что она была украдена.

В апреле 2024 года задержали подозреваемого в краже, подделке документов и торговле краденым имуществом.

Ожидается, что фотография будет возвращена в Канаду в конце месяца.

Также в начале 2024 года на аукционе продали зубной протез Черчилля за почти 23 тысячи долларов.

Уинстон Черчилль сыграл ключевую роль в истории, особенно во время Второй мировой войны. Его лидерство и решимость вдохновляли многих в трудные времена. Черчилль известен не только своими политическими достижениями, но и яркими речами, которые до сих пор цитируют.

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