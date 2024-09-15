В Италии нашли фотографию Уинстона Черчилля

Фотография была сделана канадским фотографом Юсуфом Каршем в 1941 году после выступления Черчилля в канадском парламенте.
На этом снимке Черчилль запечатлён без своей сигары, что придало его лицу хмурое выражение.
Фотографию купили на аукционе в Лондоне, не зная, что она была украдена.
В апреле 2024 года задержали подозреваемого в краже, подделке документов и торговле краденым имуществом.
Ожидается, что фотография будет возвращена в Канаду в конце месяца.
Также в начале 2024 года на аукционе продали зубной протез Черчилля за почти 23 тысячи долларов.
Уинстон Черчилль сыграл ключевую роль в истории, особенно во время Второй мировой войны. Его лидерство и решимость вдохновляли многих в трудные времена. Черчилль известен не только своими политическими достижениями, но и яркими речами, которые до сих пор цитируют.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.