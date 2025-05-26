Дружба, забота и ответственность: как растущие расходы влияют на жизнь домашних питомцев в Монреале

Однако даже такая безусловная любовь требует немалых затрат. В этом году многие владельцы домашних животных в Монреале столкнулись с резким ростом расходов на содержание питомцев. Аня рассказывает: «У меня есть страховка на случай болезни, каждый месяц я плачу за неё. Плюс лекарства от блох — с марта по сентябрь. Но самая большая статья расходов — это груминг. Каждые пять-шесть недель Рори ходит в салон, и это удовольствие не из дешёвых».

Рост цен и новые вызовы

Монреальское общество защиты животных (SPCA) отмечает тревожную тенденцию: из-за высоких ветеринарных расходов, недостатка знаний и запретов на содержание животных в арендованных квартирах всё больше людей вынуждены расставаться со своими питомцами. С января 2025 года приют принял уже более 1200 животных — это значительно больше, чем за тот же период прошлого года.

Ветеринарный техник Александра Яксич объясняет: «Стоимость кормов для животных тоже выросла. Сначала это было связано с перебоями в поставках во время COVID, теперь — с общей инфляцией. Государственной поддержки нет».

Кошки в поисках дома

Если для собак ещё можно найти временный приют, то с кошками ситуация сложнее. В кафе Chato, где кошки ждут своих новых хозяев благодаря сотрудничеству с приютом Refuge Animex, волонтёры отмечают: «Иногда у нас пять кошек, иногда двадцать — особенно, когда появляется много котят», — рассказывает Брижит Кротто. — «Собак в приютах становится меньше, а вот с кошками проблема: их мало стерилизуют, они оказываются на улице, размножаются, болеют и попадают к нам».

Хотя кафе — гораздо лучше улицы, для некоторых животных это всё равно стрессовая среда. Волонтёры подчёркивают: главное — помнить о настоящей ответственности, которую берёт на себя каждый, кто решает подарить дом питомцу.

Важно помнить

Домашние животные дарят нам любовь, поддержку и радость, но требуют заботы, времени и финансовых вложений. Прежде чем завести четвероногого друга, важно быть готовым к этим обязательствам — ведь верность и дружба не имеют цены, но требуют осознанности и ответственности.