Серьёзная авария в Маривиле: мотоциклист в критическом состоянии

В воскресенье днём, 25 мая, в Маривиле (регион Монтережи) произошла серьёзная дорожная авария, в результате которой мотоциклист оказался в критическом состоянии. Столкновение мотоцикла и легкового автомобиля произошло около 16:30 на трассе 112, недалеко от пересечения с дорогой du Vide.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. По информации представителя полиции Квебека (Sûreté du Québec), мотоциклист получил тяжёлые травмы и был срочно доставлен в больницу. Врачи борются за его жизнь и оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжёлое.

В автомобиле находились два человека, которые также были госпитализированы, однако их травмы не представляют угрозы для жизни и оцениваются как лёгкие.

Для выяснения всех обстоятельств ДТП на место происшествия был направлен специалист по реконструкции аварий из полиции Квебека. Эксперты проведут детальный осмотр и анализ, чтобы установить причину столкновения и последовательность событий.

Расследование продолжается. Полиция призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и соблюдать правила безопасности на дорогах, особенно в весенне-летний период, когда количество мотоциклистов увеличивается.

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