В Монреале ночью сгорел внедорожник: полиция расследует возможный поджог

Ранним утром в понедельник, в районе Rosemont–La-Petite-Patrie в Монреале, произошёл пожар: на 1-й авеню, недалеко от улицы Массон, загорелся внедорожник. Сигнал о возгорании поступил в службу 911 в 2:10 ночи.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, пожарные уже активно боролись с огнём. По словам представительницы полиции Монреаля Каролин Шеврефиль, никаких зажигательных предметов на месте обнаружено не было. К счастью, никто не пострадал, и задержанных по этому делу нет.

Автомобиль полностью уничтожен огнём и признан не подлежащим восстановлению.

Расследование инцидента передано в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля. Специалисты будут выяснять причины возгорания и искать возможных виновных.

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