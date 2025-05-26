В Монреале ночью сгорел внедорожник: полиция расследует возможный поджог

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, пожарные уже активно боролись с огнём. По словам представительницы полиции Монреаля Каролин Шеврефиль, никаких зажигательных предметов на месте обнаружено не было. К счастью, никто не пострадал, и задержанных по этому делу нет.
Автомобиль полностью уничтожен огнём и признан не подлежащим восстановлению.
Расследование инцидента передано в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля. Специалисты будут выяснять причины возгорания и искать возможных виновных.
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