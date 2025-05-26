Модульное жильё на ипподроме Монреаля: новый шаг к решению проблемы бездомности

В ближайшее время заброшенный ипподром Монреаля получит новую жизнь — здесь появится модульное жильё, рассчитанное на размещение до 30 человек. Этот проект — часть масштабной пилотной программы города по созданию временного, но комфортного жилья для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

На территории ипподрома будет оборудовано 28 комнат, включая две отдельные квартиры для пар. Модульные дома — это, как правило, временное жильё, рассчитанное на несколько лет проживания. Здесь каждый получит отдельную комнату, общую ванную, кухню и столовую. Сейчас помещения ещё нуждаются в ремонте, но уже этим летом первые жильцы смогут заселиться.

Как объясняет Робер Бодри из Исполнительного комитета Монреаля, такие проекты — это «промежуточный этап» для людей, которые готовы снять квартиру, но пока не имеют такой возможности. Это первый опыт подобного формата жилья для бездомных в Монреале, хотя в других городах Канады подобные решения уже успешно реализуются.

«Очень важно, чтобы у людей было своё место, свой дом с необходимыми услугами и стабильностью. Там, где они будут чувствовать себя в безопасности», — отмечает Бодри.

По мнению Сэма Уоттса из Welcome Hall Mission, модульные дома — хороший первый шаг, но важно, чтобы проект был грамотно организован и действительно помогал людям двигаться к постоянному жилью. «Если это превращается во что-то иное, то это не приносит пользы тем, кто нуждается в постоянном поддерживающем жилье», — подчеркивает он.

Помимо ипподрома, модульное жильё появится ещё на двух площадках города. Это часть более широкой пилотной программы, цель которой — найти эффективные решения для поддержки бездомных и тех, кто оказался на грани потери жилья.

Открытие комнат на ипподроме ожидается уже этим летом. Этот проект может стать важным шагом к формированию более гуманного, устойчивого и инклюзивного города, где каждый сможет найти свой дом и почувствовать себя в безопасности.

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