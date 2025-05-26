Заброшенная церковь в Монреале превратилась в опасную зону для подростков

В районе Сент-Мари на востоке Монреаля заброшенная церковь Saint-Eusèbe-de-Verceil стала настоящей головной болью для местных жителей и прихода. С момента закрытия в 2009 году и особенно после сильного пожара в 2019-м здание стремительно разрушается, а его состояние вызывает всё больше опасений у соседей и властей .

В последние месяцы церковь превратилась в популярное место среди подростков, которые проникают внутрь ради острых ощущений и съёмок роликов для социальных сетей, в том числе TikTok. Молодёжь не только рискует здоровьем, но и наносит ущерб историческому зданию: внутри всё чаще появляются граффити с оскорбительными надписями, а также следы вандализма.

Заброшенное здание представляет реальную угрозу: внутри — плесень, асбест, продукты жизнедеятельности птиц, а конструкция церкви после пожара и долгих лет запустения стала крайне ненадёжной. Местные жители и церковные власти опасаются, что кто-то из подростков может серьёзно пострадать.

Пока подростки ищут острых ощущений, приход сталкивается с огромными штрафами — сумма уже достигла 250 000 долларов. Церковь включена в реестр культурного наследия Квебека, но не имеет официального статуса памятника, что осложняет её защиту и поиск финансирования на восстановление. Соседи жалуются на разруху, мусор и опасность обрушения, а пастор и прихожане надеются на вмешательство городских властей.

Ситуация с Saint-Eusèbe-de-Verceil — яркий пример того, как исторические здания без должной поддержки превращаются из памятников культуры в источник опасности для общества. Эксперты и активисты призывают найти новое назначение для здания, чтобы сохранить его архитектурную и культурную ценность, а также обезопасить район.

Заброшенная церковь в Сент-Мари — это не только напоминание о прошлом Монреаля, но и вызов для всего города: как сохранить историческое наследие и обеспечить безопасность жителей в современных условиях.

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