Проблемы с вывозом мусора в районе Ошелага-Мезоннёв привели к нашествию крыс

Как изменилась ситуация
Раньше мусор вывозили еженедельно, что позволяло поддерживать чистоту и не давать вредителям разгуляться. Однако после перехода на более редкий график контейнеры и дворы стали быстро заполняться отходами, а остатки пищи и мусор привлекают крыс, которые активно размножаются в таких условиях.
Реакция жителей
Многие жители отмечают, что крыс стало заметно больше: они бегают по дворам, проникают в подвалы и мусорные контейнеры, а иногда даже появляются в подъездах жилых домов. Люди опасаются за здоровье детей и домашних животных, а также за санитарное состояние района.
Что говорят эксперты
Специалисты по борьбе с вредителями подтверждают: сокращение частоты вывоза мусора напрямую влияет на рост популяции крыс. Грызуны быстро находят новые источники пищи и обустраивают гнёзда рядом с местами скопления отходов.
Чего требуют жители
Жители Ошелага-Мезоннёв требуют от городских властей вернуть еженедельный вывоз мусора и усилить меры по борьбе с вредителями. Они уверены, что только комплексный подход поможет решить проблему и вернуть району чистоту и безопасность.
Пока же крысы продолжают чувствовать себя в Ошелага-Мезоннёв как дома, а жители ждут решительных действий от муниципалитета.
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