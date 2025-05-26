Проблемы с вывозом мусора в районе Ошелага-Мезоннёв привели к нашествию крыс

Жители монреальского района Ошелага-Мезоннёв всё чаще жалуются на ухудшающуюся ситуацию с крысами. По их словам, проблема обострилась после того, как городские службы сократили частоту вывоза мусора и перестали забирать отходы каждую неделю.

Как изменилась ситуация

Раньше мусор вывозили еженедельно, что позволяло поддерживать чистоту и не давать вредителям разгуляться. Однако после перехода на более редкий график контейнеры и дворы стали быстро заполняться отходами, а остатки пищи и мусор привлекают крыс, которые активно размножаются в таких условиях.

Реакция жителей

Многие жители отмечают, что крыс стало заметно больше: они бегают по дворам, проникают в подвалы и мусорные контейнеры, а иногда даже появляются в подъездах жилых домов. Люди опасаются за здоровье детей и домашних животных, а также за санитарное состояние района.

Что говорят эксперты

Специалисты по борьбе с вредителями подтверждают: сокращение частоты вывоза мусора напрямую влияет на рост популяции крыс. Грызуны быстро находят новые источники пищи и обустраивают гнёзда рядом с местами скопления отходов.

Чего требуют жители

Жители Ошелага-Мезоннёв требуют от городских властей вернуть еженедельный вывоз мусора и усилить меры по борьбе с вредителями. Они уверены, что только комплексный подход поможет решить проблему и вернуть району чистоту и безопасность.

Пока же крысы продолжают чувствовать себя в Ошелага-Мезоннёв как дома, а жители ждут решительных действий от муниципалитета.

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