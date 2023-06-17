Жителю Квебека, изнасилованному женой, выплатят компенсацию за ребенка из бюджета

В Канаде мужчина потребовал компенсацию из бюджета страны после изнасилования экс-супругой.

В Канаде мужчина потребовал компенсацию из бюджета страны после изнасилования экс-супругой.

Уточняется, что дело рассмотрели в Квебеке. Как заявил канадец, он не хотел иметь детей, однако его бывшая супруга заставляла его заниматься с ней любовью без использования контрацептивов. В результате женщина забеременела, а ее муж, узнав об этом, принял решение покинуть семью.

По мнению канадца, после изнасилования у экс-супруги появился ребенок. Это означает, что теперь мужчине должны выплатить компенсацию, которую Канада выплачивает жертвам изнасилования, родившим ребенка. Сперва пострадавшему отказали в выплате, но позже в суде пришли к выводу, что мужчина является единственным, кто обеспечивает ребенка, так как его мать является безработной.

В суде сообщили, что пара приехала в Канаду в 2008 году. Жена очень хотела ребенка, а муж наоборот, отказывался от родительства. Тогда жена подвергла его психологическому и физическому насилию. Между 2010 и 2013 годами, по его словам, женщина принуждала его к сексу без презерватива. А когда жена забеременела, он ушел из семьи.