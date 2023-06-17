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Новости Жителю Квебека, изнасилованному женой, выплатят компенсацию за ребенка из бюджета
Суд

Жителю Квебека, изнасилованному женой, выплатят компенсацию за ребенка из бюджета

Виктория Христова Июн 17, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 49 Просмотров

В Канаде мужчина потребовал компенсацию из бюджета страны после изнасилования экс-супругой.

В Канаде мужчина потребовал компенсацию из бюджета страны после изнасилования экс-супругой.

Уточняется, что дело рассмотрели в Квебеке. Как заявил канадец, он не хотел иметь детей, однако его бывшая супруга заставляла его заниматься с ней любовью без использования контрацептивов. В результате женщина забеременела, а ее муж, узнав об этом, принял решение покинуть семью.

По мнению канадца, после изнасилования у экс-супруги появился ребенок. Это означает, что теперь мужчине должны выплатить компенсацию, которую Канада выплачивает жертвам изнасилования, родившим ребенка. Сперва пострадавшему отказали в выплате, но позже в суде пришли к выводу, что мужчина является единственным, кто обеспечивает ребенка, так как его мать является безработной.

В суде сообщили, что пара приехала в Канаду в 2008 году. Жена очень хотела ребенка, а муж наоборот, отказывался от родительства. Тогда жена подвергла его психологическому и физическому насилию. Между 2010 и 2013 годами, по его словам, женщина принуждала его к сексу без презерватива. А когда жена забеременела, он ушел из семьи.

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