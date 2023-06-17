Можно ли и нужно ли в Квебеке страховать домашних животных?

Можно ли застраховать домашних любимцев, каковы особенности страховки для них и нужно ли страховать наших четвероногих товарищей?

Да, в Квебеке существует страхование для собак, кошек и любых других домашних животных.

Эта услуга позволяет получать компенсацию за расходы на лечение или профилактику питомца в случае болезни или травмы. Страхование также может покрывать ответственность владельца животного за ущерб, причиненный третьим лицам, а также расходы на объявления и вознаграждение за нахождение пропавшего животного.

В Квебеке есть несколько компаний, которые предлагают страхование для собак и кошек, среди них весьма пристойные, с многолетним опытом работы на рынке страхования животных, с разными планами страхования ис разными уровнями покрытия и франшизы.

Понятно, что цена зависит от возраста, породы и места проживания животного. Страховать некоторые виды компании, скорее всего, откажутся — например, хомячки и домашние крыски живут очень недолго по нашим меркам, лечить их сложно, если вообще возможно, они склонны к побегам, так что страховать их для страховщика смысла нет. То же касается страхования птиц, хотя каждый случай фирма, скорее всего, рассмотрит отдельно.

Сегодня в среднем, страховка для кошки стоит от 15 до 70 долларов в месяц, а для собаки – от 20 до 130 долларов в месяц, но цифры эти очень и очень приблизительны, они могут меняться, и не стоит ссылаться на них в разговоре со страхователем, как не базу для переговоров — цифры лишь позволяют примерно понимать масштаб цен.

Что касается планов покрытия, они тоже бывают весьма разные — чаще всего компания предлагает 90% покрытие и гибкую франшизу. Но, опять же, цена также зависит от возраста, породы и места проживания животного.

Важно понимать, что, как правило, страховые компании, специализирующиеся на страховании домашних животных, не покрывают разходы по хирургическим операциям, связанным с генетическими или наследственными проблемами у животного, не покрывают расходы, понесённые за границей, расходы на кастрацию, на определённые медикаменты (например, расходы на средства, применяемые для блеска шерсти). Часто компании отказываются страховать котят и щенков, а также собак и кошек, достигших определённого возраста (но, как правило, если животные страхуются впервые, если же ваш гениальный кот был застрахован в возрасте 1 года, то ему не откажут в услуге и в возрасте 15 лет).

С другой стороны, многие расходы возмещаются — хирургия, нахождение в лечебнице, прописанные ветеринаром лекарства (включая глистогонные), перевязки, вакцинированное, ежегодные осмотры у ветеринара и прочие расходы.

Есть ли смысл тратить деньги? С одной стороны, страхование не так уж дешево, с другой стороны, сегодня визит к ветеринару из-за серьёзной болезни, покупка лекарств, уход и содержание могут вылиться в копеечку, и, к сожалению, если питомец заболел, лечение обойдётся дороже страхования, если вы решили экономить.

В любом случае, страховать животных советуют все. Четвероногие друзья вам только спасибо скажут! Но текст контракта на страховку читать надо очень внимательно, включая записи мелкими буквами.