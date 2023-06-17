Производитель кухонной утвари из США объявил о банкротстве

Фирма Фирма обратилась в суд Южного округа Техаса с заявлением, в котором просит защитить компанию от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве. Это необходимо, чтобы фирма попыталась провести реструктуризацию своих обязательств в объеме $1 млрд.

Фирма обратилась в суд Южного округа Техаса с заявлением, в котором просит защитить компанию от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве. Это необходимо, чтобы фирма попыталась провести реструктуризацию своих обязательств в объеме $1 млрд.

Организация сообщила, что будет продолжать обслуживание своих клиентов, поставляя продукцию в розничные сети. Также руководство продолжит выплачивать заработную плату своим 2,4 тысячам сотрудников. Компания надеется, что ей удастся сохранить исключительные права на наиболее известные марки кухонной посуды (в их числе – стеклянная посуда Pyrex и мультиварки Instant Pot).

По словам гендиректора компании Бена Гадбуа, причиной финансовых проблем компании стало ужесточение кредитных условий. Банки подняли процентные ставки, что повлияло на неустойчивость структуры капитала. Также на ситуацию повлияла пандемия, которую фирме удалось пережить, несмотря на проблемы с логистикой.

По данным NPD Group, продажи компании снизились на 20% за год. При этом в первом квартале 2023 года фирма заработала всего $17,9 млн, в то время как задолженность составила более $500 млн.

Как отмечают эксперты, после пандемии по американским потребителям ударила инфляция. Расходы, вызванные COVID-19, переместились из дома в другие места. Люди вновь получили возможность ходить в рестораны, на концерты, путешествовать. Кроме того, выпускаемые компанией мультиварки, ставшие обязательным гаджетом американской кухни несколько лет назад, постепенно выходят из употребления.

«Электронные мультиварки», чья значительная – это «кастрюли быстрого приготовления», в 2020 году продавались очень успешно. Сумма выручки составила тогда около $758 млн. Однако уже в 2022 году их продажи сократились до $344 млн.

В январе Instant Brands согласилась выплатить штраф, исправив свою маркетинговую практику. Федеральная торговая комиссия США предъявила к фирме претензии за то, что она обманывала потребителей, рекламируя мерные стаканчики из стекла Pyrex под девизом «Made in USA», в то время как фактически продукция импортировалась из Китая.

Отмечается, что ситуация с Instant Brands перекликается с проблемами другого крупного производителя кухонной посуды. Фирма Tupperware Brands в данный момент занята поиском инвесторов, а также намеревается продать объекты недвижимости, чтобы получить свободные денежные средства. В четвертом квартале 2022 года фирма получила убытки, потеряв 24 цента от стоимости каждой акции, в то время как инвесторы ожидали получить прибыль. Нью-Йоркской фондовая биржа в апреле уведомила компанию, что ей необходимо представить отчет за год в Комиссию по ценным бумагам и биржам. В противном случае организация может быть исключена из листинга.