Kartina TV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека more.tv – Программа «КликКлак шоу». Премьера!

Видеотека more.tv представляет новую телеверсию популярного ютьюб-проекта под названием «КликКлак шоу». В рамках проекта проходить испытания будут не только постоянные участники (Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, Илья Сатир, Андрей Старый, Даня Крастер и Андрей Прокофьев), но и приглашённые знаменитости. Ведущий шоу Руслан Усачев подготовил множество безумных конкурсов: гонки на ходунках, забег по липкому полу, битва в Колизее, гигантские торты, ледяной бассейн с сюрпризом, прыжки через разбивающееся стекло, душ из насекомых, испытание током и многое другое.

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Вика-ураган». Премьера!

В видеотеке Premier стартует комедийный сериал «Вика-ураган», повествующий о попытке главной героини наладить разрушенную жизнь. Вика отбыла срок в женской колонии за случайную драку с хулиганом. Вернувшись домой, она узнала, что вся её жизнь перевернулась с ног на голову: мама превратила её квартиру в магазин товаров для взрослых, супруг завёл любовницу, а маленький сын Гриша с особенностями развития оказался в интернате. Новый мир Вики — это старая квартира с одинокой старушкой, подругой из колонии и особенным ребенком. Героине предстоит добиваться справедливости, стараясь не потерять последнее.

Видеотека START – Сериал «Против всех»

Видеотека START предлагает посмотреть комедийный сериал «Против всех» от создателей ленты «Ивановы-Ивановы». Главным героем картины стал Дед Захар, который всю жизнь прожил в деревне. Он ловил рыбу в местном пруду, собирал землянику, ходил по грибы в ближайший лес. Теперь же на месте всего это вокруг его дома построили огромный современный жилой комплекс с пластиковыми окнами. Дед Захар сумел отстоять свой дом и готов бороться с новизной до последнего.

Видеотека more.tv – Мультсериал «Развлечёба»

Познавательный мультсериал «Развлечёба» делает процесс обучения намного интереснее и приятнее. Главный герой проекта – весёлый и всезнающий Кубокот, который обладает всей необходимой информацией о школьных предметах. Вместе с ним маленькие зрители смогут улучшить свои знания математики и грамматики, открыть для себя новое в истории и географии, изучить окружающий их мир и выучить новые слова на иностранном языке. Вдобавок, каждая серия завершается небольшой интерактивной игрой, посвящённой полученным в эпизоде знаниям.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9