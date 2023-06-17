Продажи жилья в мае выросли по сравнению с прошлым годом

Канадский рынок недвижимости продолжал расти в мае: продажи жилья впервые с июня 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена впервые за год выросла в годовом исчислении.

Канадский рынок недвижимости продолжал расти в мае: продажи жилья впервые с июня 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена впервые за год выросла в годовом исчислении.

Данные, опубликованные в четверг канадской Ассоциацией недвижимости (ACI), свидетельствуют о заметном сдвиге по сравнению с вялыми продажами и падением цен, которые страна пережила с прошлого года.

« Поворот был очевиден в течение ряда месяцев, но результаты мая позволили подтвердить это», – подчеркнул в своем заявлении президент ACI Ларри Серкуа.

По данным Ассоциации, реальное количество проданных домов в мае выросло на 1,4 %, до 54 241, по сравнению с показателем на май 2022 года.

С учетом сезонных колебаний продажи в мае выросли на 5,1% по сравнению с продажами в апреле и составили 40 220 единиц.

Это увеличение произошло на фоне того, что покупатели провели несколько месяцев в стороне, ожидая, когда цены на жилье упадут до минимума. Но пока они бездействовали, Банк Канады активно повышал процентные ставки, что способствовало росту ставок по ипотечным кредитам. После перерыва в начале этого года Центральный банк снова повысил свою ключевую ставку в этом месяце, опять же в попытке сдержать инфляцию.

В последние месяцы продавцы так же неохотно, как и большинство покупателей, выходили на рынок, полагая, что они получат за свое жилье гораздо меньше, чем их соседи, когда рынок все еще процветал в разгар пандемии COVID-19.

Теперь покупатели и продавцы, похоже, готовы покупать или выставлять дома на продажу, и это оказывает повышательное давление на цены.

По данным ACI, реальная средняя цена жилья по стране достигла 729 044 долларов в мае, что на 3,2% больше, чем в мае 2022 года.

Средняя цена жилья с учетом сезонных колебаний составила 715 290 долларов, что на 2,7% больше, чем в апреле.

Несмотря на рост, свидетельствующий о восстановлении, Серкуа считает, что некоторые аспекты восстановления еще предстоит определить.

« Степень, в которой восстановление может проявиться со стороны продаж, а не со стороны цен, будет зависеть от предложения, которое остается довольно низким»,-отметил он.

Количество новых объектов недвижимости, выставленных на продажу, в мае составило 59 237, что на 6,8% больше, чем в апреле. Фактическое количество новых регистраций, со своей стороны, составило 87 037, что на 13,6% меньше, чем в мае 2022 года.

Экономист Роберт Кавчич из BMO Capital Market интерпретировал эти цифры как признак того, что новые списки « показывают некоторую оживленность», но он подчеркнул, что они по-прежнему примерно на 16% ниже среднего показателя до COVID за три года.

« Таким образом, хотя есть очень ранние признаки улучшения потока заявок, дефицит на данном этапе сузил рынок»,-написал он в записке для инвесторов.

Бизнес в сфере недвижимости « вышел из-под контроля ” в последние годы, когда Банк Канады снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня. Однако, когда ставки начали расти, активность стала « мрачной», утверждал он.

Когда Центральный банк приостановил повышение ставок в январе, он « фактически сказал канадцам, что худшее позади», и деятельность в сфере недвижимости быстро возродилась из пепла.

“Следуя этой сложной логике, само собой разумеется, что последнее повышение ставки Банком на 25 базисных пунктов снова несколько приглушит рыночную психологию и снизит недавнюю активность».

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