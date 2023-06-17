Зерновые гиганты из США и Канады договорились о слиянии

Объединиться, чтобы сформировать новую торговую агрофирму-гигант, договорились два крупнейших торговца зерном Bunge и Viterra.

Объединиться, чтобы сформировать новую торговую агрофирму-гигант, договорились два крупнейших торговца зерном Bunge и Viterra.

Bunge, американский торговец зерном, объявил о заключении окончательного соглашения с Viterra Ltd, канадским агробизнесом. По словам Bunge, слияние создаст «новую глобальную агропромышленную компанию», которая будет «иметь хорошие возможности для удовлетворения потребностей всё более сложных рынков и лучшего обслуживания фермеров и конечных потребителей».

Это решение последовало за тем, как Bunge сообщила о рекордной прибыли в 2022 году, поскольку фирма выиграла от ограниченных мировых поставок зерна на фоне новой геополитической ситуации.

Согласно условиям соглашения, акционеры Viterra получат около 65,6 млн акций Bunge общей стоимостью около 4,9 млрд фунтов стерлингов, а также 1,6 млрд фунтов стерлингов наличными. Антимонопольный регулятор Канады рассмотрит запланированное слияние.

Объявляя о планируемом слиянии, Грег Хекман, генеральный директор Bunge, сказал: «Наши взаимодополняющие активы создадут сеть, которая соединит крупнейшие в мире производственные регионы с районами с наиболее быстрорастущим потреблением, улучшив географический баланс и адаптивность наших глобальных цепочек создания стоимости и принося пользу фермерам и конечным потребителям». Он подчеркнул, что слияние повысит «устойчивость денежного потока».

Генеральный директор Viterra Дэвид Маттиске, в свою очередь, заявил: «Вместе мы будем играть ведущую роль в будущем сельскохозяйственной отрасли, развивая полностью отслеживаемые, устойчивые цепочки поставок и двигаясь к углеродно-нейтральной деятельности, создавая при этом мощную платформу роста для нашего объединенного бизнеса».