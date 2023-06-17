Канадская PNRL разрабатывает никелевые рудники в Ботсване

Финансирование в размере 33,9 млн канадских долларов для разработки месторождения никеля в Селеби-Пхикве в Центральном округе Ботсваны получила канадская Premium Nickel Resources Limited (PNRL).

Финансирование в размере 33,9 млн канадских долларов для разработки месторождения никеля в Селеби-Пхикве в Центральном округе Ботсваны получила канадская Premium Nickel Resources Limited (PNRL).

Во вторник в объявлении для инвесторов PNRL сообщила, что договорилась с канадскими инвесткомпаниями Cymbria Corporation и EdgePoint Investment о предоставлении акционерного капитала и срочного кредитного финансирования, и ожидается, что сделка завершится примерно 28 июня.

Директора PNRL заявили, что группа намерена использовать приблизительно 7,4 млн канадских долларов из выручки от сделки для предоплаты всей основной суммы долга и процентов другому финансисту, а затем направить остаток на дальнейшую разведку и разработку ресурсов месторождений никеля в Селеби-Пхикве, а также в Селкирке, на западе Ботсваны в Северо-Восточном округе.

Средства также пойдут на приобретение смежных участков полезных ископаемых и прав собственности «по мере необходимости», а также на общекорпоративные цели. Местное подразделение PNRL — Premium Nickel Resources Ботсвана (PNRB), занимается ресурсным бурением и продолжением разведочного бурения на рудниках Селеби и Селкирк с целью получения первой обновленной оценки минеральных ресурсов.

Директора заявили, что PNRL стремится к реконструкции этих шахт путем модернизации и внедрения передовых методов добычи полезных ископаемых для повышения безопасности и эффективности их работы, снижения энергопотребления, внедрения альтернативных источников энергии и минимизации потребления воды.

PNRB, возглавляемая бывшим начальником государственной шахты BCL Монтведи Мфати, выкупила шахты Селеби и Селеби Норт, а также шахту Селкирк у правительства в рамках сделки, оцененной в 837 млн пул в 2022 году.

Сделка включает в себя сопутствующую инфраструктуру, в том числе железнодорожные, энергетические и водопроводные сооружения, и обязательство потратить 5 млрд пул на восстановление активов бывших государственных шахт, которые были законсервированы с 2016 года.