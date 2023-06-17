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Общество Криминал В Испании задержан подозреваемый в убийстве, совершённом в Квебеке
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Дом, в котором было совершено преступление. Фото Радио-Канада, Гилен Шарет.

В Испании задержан подозреваемый в убийстве, совершённом в Квебеке

Megan Jorgensen Июн 17, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 136 Просмотров

Испанские власти задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Квебеке

Арестованный в четверг, 15 июня, в Испании подозреваемый в убийстве, скорее всего будет выдан Канаде в ближайшее время.

В пятницу, 16 июня, испанские власти официально уведомили канадские правохранительные органы об аресте в Испании некоего Мохаммеда Амине Умина (Mohammed Amine Oumina), которого разыскивала служба безопасности Квебека по подозрению в убийстве Шарля Лафонтена (Charles Lafontaine). Это убийство было совершено в апреле сего года в Шербруке, в административном районе Эстри. Испанские власти также опубликовали коммюнике для прессы, в котором уведомляют о том, что арест двадцатишестилетнего подозреваемого был произведён при содействии Интерпола и по просьбе канадских органов правопорядка.

Шарль Лафонен, которому было тридцать лет, был застрелен в собственной квартире на бульваре Рене-Левек в Шербруке 14 апреля сего года, он проживал в спокойном и благополучном квартале горорда, и причина убийства до сих пор непонятна.

После убийства Мохаммед Амине Умина скрылся и, по данным квебекской полиции, улетел в Европу. Был объявлен его розыск через Интерпол и вот, наконец, подозреваемый был арестован в четверг, 15 июня, и уже начата процедура его выдачи Канаде, где он предстанет перед судом в Квебеке, хотя следствие по его делу займёт какое-то время.

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