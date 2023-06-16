Настоящий подарок киноманам, или Пять новинок недели от eTVnet !

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Невидимая нить

Медсестра небольшого посёлка Лера выросла в детдоме. Её заветная мечта – найти кого-то из родных. Однажды рядом с её домом попадает в аварию молодая девушка Рада, внучка богатого промышленника Румянцева. Лада помогает спасти Раду, и знакомство девушек быстро перерастает в дружбу. Рада знакомит свою спасительницу с семьёй. Чтобы отблагодарить Ладу, Румянцевы берут её на работу секретарём в их семейную компанию и предлагают жить в их особняке. Лада оказывается в центре опасных интриг клана Румянцевых…

Завтра будет новый день

Света – девушка из простой семьи, но ей удалось покорить сердце Кирилла – наследника богатой семьи. Но на пути влюбленных встает Алина, влюбленная в Кирилла с самого детства. Она решает рассорить его со Светой раз и навсегда, но все выходит из-под контроля. Желание опорочить ненавистную конкурентку оборачивается трагедией, и с этого момента каждый новый день превращается для Светы в борьбу за выживание. Но ведь завтра будет новый день.

Старое пианино

Лариса – дочь военного хирурга. Ее отца обвиняют в торговле обезболивающими препаратами, и он умирает от сердечного приступа. Лариса понимает, что это клевета. Место отца в клинике занимает ее бывший муж Виталий. Чтобы узнать правду, Лариса устраивается уборщицей в одно из отделений клиники к старому другу отца – профессору Лозовскому.

Трое

Московский психолог, автор мотивационных роликов Злата считает, что у них с Сашей прекрасный брак, который помог им обоим реализовать себя и подарил десять лет образцовой совместной жизни — для полноценного счастья не хватает только ребенка. Саша же, видимо, считает иначе, потому что втайне от жены он встречается с другой женщиной. Ее зовут Вероника, она живет в Петербурге, проводит экскурсии и увлекается поэзией. Успешный шоумен-комик, безропотный муж, нежный влюбленный, — он разрывается между несколькими ролями, между двумя столицами, между очень разными женщинами. Но всегда ли возможно сделать выбор?

Гипноз

Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственной смерти одной из пациенток Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины.

Но что делать, если сон и явь слились в одно, а главным подозреваемым в итоге становится он сам?

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