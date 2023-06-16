В ближайшее время в Квебеке будет принят закон о презумпции согласия на донорство органов и тканей скончавшегося человека

Закон принят в первом чтении. Если процесс и дальше пройдёт без помех, то скоро человек будет автоматически давать свое согласие на донорство органов после кончины.

Национальная Ассамблея Квебека (Парламент) завершила дебаты по законопроекту №194 и приступила к голосованию по принятию нового закона. Этот законопроект был представлен на обсуждение в конце апреля, и обсуждался до 8 июня. 9 июня законопроект был поставлен на голосование. «За» проголосовали 104 депутата, «Против» – 0, воздержавшихся не было (несколько депутатов отсутствовали, будучи в поездках или больными).

О чём идёт речь в новом законе, который, очевидно, будет принят без особых страстных дискуссий? Речь о законе, установливающим презумпции согласия на донорство органов или тканей после смерти (Loi instaurant une présomption de consentement au don d’organes ou de tissus après le décès).

То есть, как понятно уже из названия закона, после кончины жителя Квебека, медицинские учреждения имеют полное прово воспользоваться его органами (сердцем, легкими, почками, кровеносными сосудами, глазной роговицей и т. д. и т. п.), а также тканями его тела (кожей, другими частями тела) для пересадки пациентам или же для использования их в исследовательских целях на благо развития медицины.

У всех нас, жителей Квебека, есть медкарточка, на обратной стороне которой есть небольшое поле, которое при получении карточки не заполнено. Там же указывается, что вы даёте согласие на использование органов после кончины. Чтобы ваши органы можно было изъять и передать медикам, вы должны поставить свою подпись в этом окошке. То есть, дать согласие на донорство. На иллюстрации к этой заметке ясно видно окошко, в котором человек должен поставить подпись, если он согласен подарить свои органы после смерти. Если же подпись не стоит, автоматически считается, что согласие не дано. Но это пока!

Новый закон (если и когда он будет принят, а пока никаких препонов не видно) устанавливает совершенно новый порядок донорства органов и тканей тела покойного. Согласно этому закону, после кончины человека, его органы и ткани тела можно использовать тут же, потому что человек должен поставить подпись, подтверждая не согласие с изъятием органов, а несогласие на их использование. Говоря по-простому — если вы не запретите письменно использовать свои органы после кончины (да продлится ваша жизнь долго-долго!), то медики могут их использовать без консультации с родственниками покойного, без каких-либо иных протокольных процедур.

Казалось бы, разница между нынешним положением и реальностью, которая наступит после принятия нового закона, незначительная. Но многие представители общественности протестуют против того, что новый закон не был поставлен на широкое обсуждение вне Парламента. Главным аргументом протестующих стало то, что автоматически предполагающееся согласие практически лишает человека права на совершение достойного поступка — принятие решения о даре своего тела в пользу других людей и в пользу науки. Теперь человек должен сделать наоборот — запретить использовать свои останки в пользу науки, в пользу больных, не дать больным возможности лечиться. Разница, скорее, эмоциональная и щепетильная, если можно так выразиться, но она есть. Посему многие и считают, что новый закон ошибочен, нельзя людей ставить в такие рамки.

Надо сказать, что закон о презумции согласия обсуждался и ранее, но был отложен из-за пандемии, вот теперь настало его время. Скорее всего, закон будет утверждён и войдёт в силу в ближашие месяцы.