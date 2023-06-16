МИД РФ вызвал заместителя главы канадской дипмиссии

В МИД РФ был вызван посол Канады в связи с решением Оттавы конфисковать самолет Ан-124

Замглавы посольства Канады в РФ был вызван в российский МИД, ему сделан демарш в связи с решением Оттавы конфисковать самолет Ан-124, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В конце минувшей недели премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении списка персональных антироссийских санкций и конфискации самолета Ан-124 и начале процесса его передачи Украине. Глава канадского праввительства также проинформировал о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов.

“Канадскому дипломату заявлено, что действия официальной Оттавы, следующей русофобским курсом, будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые по вине режима Джастина Трюдо находятся на грани обрушения”, – говорится в комментарии на сайте МИД.

Решение было анонсировано премьером Джастином Трюдо во время визита в Киев. В Канаде считают, что это послужит «компенсацией жертвам нарушений прав человека и восстановлению Украины», – говорится в комментарии на сайте МИД страны.

Российский самолет находится в Торонто с 27 февраля 2022 года.