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Новости МИД РФ вызвал заместителя главы канадской дипмиссии
Фото: https://trafaret-decor.ru/

МИД РФ вызвал заместителя главы канадской дипмиссии

Виктория Христова Июн 16, 2023 Новости Комментарии к записи МИД РФ вызвал заместителя главы канадской дипмиссии отключены 58 Просмотров

 В МИД РФ был вызван посол Канады в связи с решением Оттавы конфисковать самолет Ан-124 
Замглавы посольства Канады в РФ был вызван в российский МИД, ему сделан демарш в связи с решением Оттавы конфисковать самолет Ан-124, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В конце минувшей недели премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении списка персональных антироссийских санкций и конфискации самолета Ан-124 и начале процесса его передачи Украине. Глава канадского праввительства также проинформировал о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов.
“Канадскому дипломату заявлено, что действия официальной Оттавы, следующей русофобским курсом, будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые по вине режима Джастина Трюдо находятся на грани обрушения”, – говорится в комментарии на сайте МИД.
Решение было анонсировано премьером Джастином Трюдо во время визита в Киев. В Канаде считают, что это  послужит «компенсацией жертвам нарушений прав человека и восстановлению Украины», – говорится в комментарии на сайте МИД страны.
Российский самолет находится в Торонто с 27 февраля 2022 года.

 

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