Рынок недвижимости Квебека пережил один из лучших месяцев в мае

Сделки с недвижимостью в мае в Квебеке занимают 3-е место по уровню активности, когда-либо зарегистрированному за этот период

Сделки с недвижимостью в мае в Квебеке занимают 3-е место по уровню активности, когда-либо зарегистрированному за этот период. В регионе было зарегистрировано 865 перепродаж жилья, что на 2% меньше, чем за очень успешный пятый месяц 2022 года. Несмотря на это снижение, темпы оказались значительно выше, чем в среднем за всю историю весны.

«На рынке Квебека в мае наблюдалась активизация транзакционной активности. Покупателей по-прежнему воодушевляют хорошие рыночные условия и перспективы их оценки, которые кажутся непоколебимыми. Интересно также видеть, что количество новых регистраций меняется в лучшую сторону, что позволяет покупателям легче находить недвижимость», – констатирует Чарльз Брант, директор Службы анализа рынка профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

По словам последнего, рынок Квебека должен продолжать внушать доверие как покупателям, так и продавцам. Прежде всего, в контексте процентных ставок по ипотечным кредитам на уровнях, более соответствующих их историческим средним значениям, и цен, которые остаются конкурентоспособными, хотя и постоянно растут.

В основных секторах агломерации Квебека (598 перепродаж) и северной периферии (104 перепродажи) наблюдается ежегодное снижение на -4% и -2%. С 163 перепродажами за май 2023 года сектор южного берега Квебека выделяется ростом продаж на 10% по сравнению с тем же периодом год назад.

Перепродажи кондоминиумов-это те, которые демонстрируют наибольший годовой спад за текущий период. При 247 транзакциях снижение составило -10%. Сплетения (64 перепродажи) следуют с отставанием на -3%. Односемейные дома с 553 перепродажами выделяются ростом на 3% за этот период.

Сроки продаж по сравнению с прошлым годом изменились незначительно. У домов на одну семью время продажи увеличилось на 5 дней до 47 дней, а в кондоминиумах это число увеличилось на 4 дня до среднего времени продажи 59 дней. Plexs были распроданы на 3 дня быстрее, чем в прошлом году, за 60-дневный период.

В годовом исчислении средние цены в регионе Квебек относительно стабильны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в сегменте домов на одну семью его цена выросла на 2% до 355 695 долларов.

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