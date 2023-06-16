Тайвань снял запрет на импорт канадской говядины

Тайвань согласился полностью открыть свой рынок для импорта канадской говядины.

Тайвань согласился полностью открыть свой рынок для импорта канадской говядины.

Тайвань ранее запретил на 30 месяцев импорт канадской говядины, опасаясь коровьего бешенства (губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, ГЭКРС).

Однако после еженедельного заседания кабмин Тайваня одобрил импорт канадской говядины за исключением шести видов субпродуктов, которые, из соображений безопасности, запретило импортировать Управление по контролю за продуктами и лекарствами острова.

В 2021 году Тайбэй также отменил аналогичный запрет на импорт американской говядины. Сам остров производит мало говядины и в основном зависит от импорта из США, Австралии и Новой Зеландии.

Правительство Канады заявило в мае, что его экспортеры говядины вскоре получат полный доступ к тайваньскому рынку после того, как их высокопоставленные торговые представители встретились на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).