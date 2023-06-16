В Эквадоре женщина, объявленная мёртвой, ожила во время похорон

Редчайший случай – в Эквадоре, во время похорон “скончавшейся” женщины, та очнулась и стала стучаться в крышку гроба, в котором её хоронили.

Случай, который несколько дней назад имел место в Эквадоре, был бы достоен жёлтой прессы рядом с новостями о похищении людей инопланетянами. Но случай обсуждают во всех средствах массовой информации страны и, что более важно, министерство здравоохранения Эквадора выпустило коммюнике по поводу невероятного дела и пообещало провести тщательную проверку всех обстоятельств его, дабы избежать повторения (как бы невероятным такое повторение не казалось).

Женщина по имени Белла Монтойя (Bella Montoya), возраста 76 лет, вдруг скончалась в результате кровоизлияния в мозг (второе кровоизлияние за последние месяцы, к тому же, у сеньоры было слабое сердце и она страдала от повышенного давления). Никакого удивления уход женщины из жизни не вызвал, так как, к сожалению, в таком возрасте смерть всё же привычна… Тело покойницы было доставлено в больницу имени Мартина Икаса района Бабаойо (Babahoyo), где врачи подтвердили смерть и причину кончины. Затем тело отправили в больничный морг.

Через несколько часов, как в Эквадоре принято, приступили к похоронам. Тело было обмыто, положено в гроб, доставлено в местную церковь и отпето родными и близкими, включая детей покойной сеньоры.

После церемонии прощения гроб печальные родственники и друзья покойной подняли и понесли на руках к катафалку. И тут вдруг раздался стук из гроба. Ошалевшие от изумления люди поставили гроб на землю и столпились вокруг. Не успели люди придти в себя, как крышка гроба откинулась, и окружающие увидели, как женщина садится в гробу и недоуменно осматривается.

(Согласно некоторым сообщениям, детали «оживления» несколько отличаются — утверждается, что сын «покойницы», прощаясь, приложил руку к её груди и вдруг почувствовал слабое сердцбиение, после чего он забил тревогу. Но суть происшествия от этого не меняется).

Люди тут же вызвали машину скорой помощи, но машина не приехала, так как все машины были в разъезде… Тогда ожившую больную отвезли в больницу на личном автомобиле одного из собравшихся.

В настоящее время дама находится в больнице, её состояние стабильно, дети её (да и не только они) считают, что сеньора получила второй шанс в жизни.

Но журналисты и общество задаются вопросом — каким образом врачи показали свою некомпетентность, что же произошло, кто понесёт наказание и кто ответствен за то, чтобы подобные абсурдные случаи не повторялись. Министерство Здравоохранения Эквадора заверило, что начато тщательное расследование дела, и больше такого не повторится.