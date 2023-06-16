Канада перестала сотрудничать с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций

Решение о приостановлении всех отношений с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций приняло правительство Канады

Решение о приостановлении всех отношений с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций приняло правительство Канады, сообщила зампремьер-министра Канады и министр финансов страны Христя Фриланд на брифинге.

«Правительство Канады немедленно прекращает всю свою деятельность в банке. Я поручила министерству финансов немедленно провести проверку данных обвинений и участия Канады в работе АБИИ», — сказала она. Она добавила, что демократические страны сейчас работают над тем, чтобы снизить свою стратегическую уязвимость перед “авторитарными правительствами”.

Напомним, ранее директор по международным коммуникациям банка, канадец Роберт Пикард покинул свой пост в связи с тем, что в банке, по его мнению, господствует Коммунистическая партия Китая.

Отметим, что банк был создан по инициативе Китая в 2016 году, а Канада начала сотрудничество с ним в 2018 году. Штаб-квартира АБИИ находится в Пекине.