Небо столицы Канады вновь заволокло дымом от лесных пожаров

Дымом от лесных пожаров, которые бушуют на севере провинции, вновь закрыло небо канадской столицы Оттавы.

Дымом от лесных пожаров, которые бушуют на севере провинции, вновь закрыло небо канадской столицы Оттавы.

Отмечается, что по данным Национального метеобюро Канады, уровень загрязнения по 10-балльной шкале оценивается в 4 балла, что соответствует «среднему уровню загрязнения». Специалисты отмечают, что уровень может подняться до 5 баллов.

Сообщается, что в воздухе отчетливо ощущается запах гари, а жители стараются не открывать окна в домах и автомобилях.

Напомним, 6 июня дым от лесных пожаров впервые дошел до Оттавы, а 7 июня уровень загрязнения в городе и пригородах оценивался уже в 10 баллов.