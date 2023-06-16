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Новости Правительство Канады не смогло потратить миллиарды долларов на экологию

Правительство Канады не смогло потратить миллиарды долларов на экологию

Виктория Христова Июн 16, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Правительство Канады не смогло потратить миллиарды долларов на экологию отключены 38 Просмотров

Миллиарды долларов не смогло потратить правительство Канады на борьбу с изменениями климата.

Миллиарды долларов не смогло потратить правительство Канады на борьбу с изменениями климата.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо обязалось потратить с 2015 года $200 млрд (17 трлн руб.) на эти цели. Однако газета выяснила, что реальные траты оказались ниже. $7,78 млрд не были израсходованы, либо были потрачены медленнее, чем было заложено в бюджетах с 2016-17 по 2021-22 финансовые годы.

Недорасход был допущен в сфере модернизации домов и зданий, производства экологически чистых видов топлива и разработке проектов по сокращению выбросов парниковых газов. Также недофинансированы оказались программы по предотвращению последствий изменения климата, включая такие последствия, как лесные пожары.

Самый большой недорасход средств наблюдался в программах модернизации общественного транспорта и «зеленой инфраструктуры», куда должны были пойти $33,5 млрд. В 2017 году было заявлено, что к 2021-22 годам будет потрачено $5,53 млрд, а потрачено было только $2,36 млрд, 43% от заложенных средств.

В министерстве окружающей среды сослались на перебои в работе и поставках из-за пандемии COVID-19, поэтому сроки проектов были продлены до 2028–2029 годов. Бывший парламентский чиновник по бюджету Кевин Пейдж, который в настоящее время является исполнительным директором Института фискальных исследований и демократии в Университете Оттавы, заявил, что бюджеты — это заявления о стратегии, а реальные расходы могут быть иными.

Тем не менее он признал, что проблема существует и призвал отслеживать траты правительства и привлекать его к ответственности за недостигнутые цели.

 

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