Известная разоблачённая мошенница встала в главе общественной организации и несёт ответственность за расход общественных средств

Новую ассоциацию – культурное общество местных жителей, возглавила (и, возможно, создала) известная мошенница. Будьте осторожны!

Журналистам стало известно о том, что в районе Saguenay-Lac-St-Jean, в городе Жонкиер (Jonquière) только что созданную местную культурную ассоциацию жителей района возглавляет известная в Квебеке дама, которая прославилась «серийным мошенничеством». Некая Натали Ст-Желе (Nataly St-Gelais) возглавила эту ассоциацию (есть мнение, что она же и создала эту организацию, которая называется Espace amical).

В планах ассоциации — взаимопомощь жителей, организация культурных мероприятий, экскурсий, приглашение интересных людей на лекции, совместные обеды и ужины. Для осуществления целей нужны средства, которые успешно ассоциаация и собирает. Более того, такие ассоациации получают средства от Министерства Семьи, от Министерства Здравоохранения, от Министерства общественной солидарности, от мэрии и от других организаций.

Но, как обычно, такие общественные организации привлекают и объединяют жителей не самого юного возраста, людей, которые давно живут в районе, знакомы и дружат друг с другом, людей, часто одиноких и уязвимых. И мадам Ст-Желе прекрасно разбирается в психологии этих людей. После того, как стало известно о некоторых аспектах психологии главной героини, народ ахнул и перепугался.

Ассоциация была создана буквально несколько недель назад, никакой материальной помощи от государства и от общества она получить не успела, но если бы не разблачение, то деньги потекли бы рекой. Сама Натали Ст-Желе заверила, что она изменилась, что теперь она честная женщина и искренне желает помогать пожилым людям. Кто знает, чужая душа — потёмки, может, так оно и есть, но всё же будьте очень бдительны в тех случаях, когда речь идёт о привлечении финансовых средств.