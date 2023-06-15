Набирает силу скандал в переводом Бернардо в тюрьму общего режима (из тюрьмы с ужесточённым режимом)

Власти распорядились перевести серийного насильника и убийцу Пола Бернардо из тюрьмы усиленного режима в обычную. Общественность возмущена, депутаты требуют отставки министра Общественной безопасности.

Канадская обещственность с возмущением узнала о решении федеральных властей перевести Пола Бернардо из тюрьмы жёсткого режима в обычную тюрьму, где условия содержания гораздо лучше, чем у преступников, содержающихся в тюрьме усиленного режима безопасности. Решение приняло министерство Общественной безопасности, и его подписал министр Марко Мендисино (Marco Mendicino). Почему же решение вызвало такую реакцию общества?

Пол Бернардо – канадский серийный насильник и убийца, который совершил несколько преступлений вместе со своей женой Карлой Хомолкой в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Ещё тогда, когда супружеская пара не была поймана, его уже называли в прессе Скарборским насильником и Убийцей школьниц. Мы не будем подробно рассказывать о преступлениях этой парочки, которая убила по меньшей мере двух девочек. Но эти серийные насильники и убийцы были арестованы в 1993 году. Бернардо был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Его преступления и судебный процесс вызвали большой общественный интерес, вся Канада (и не только Канада) внимательно следили за ходом суда, а приговор вызвал всеообщее одобрение.

С тех пор Пол Бернардо — самый страшный и жестокий серийный убийца в истории Канады, находится в заключении и содержится в тюрьме усиленного режима. И вот теперь его перевели в обычную тюрьму, где он получает возможность общаться с другими заключёнными, заниматься спортом, ходить в библиотеку, просто загорать на солнышке. Не рай земной, конечно, но с условиями предыдщей тюрьмы не сравнить.

Оказалось, что решение было представлено управлением наказаний на утверждение министерству за три месяца до перевода Бернардо. Министр прекрасно знал о готовящемся переводе, но пальцем о палец не ударил, чтобы отменить решение.

Общество же не забыло ужасы, которые творил преступник, не забыло те кошмарные пытки, которым Бернардо подвергал свои жертвы. И общественное мнение считает, что Бернардо не заслуживает послаблений.

Министр Мендисино признал ошибку, признал, что надо было обсудить дело с представителями общественности и с родителями жертв (которые тоже резко протестуют против решения). Но консерваторы в федеральном Парламенте потребовали отставки министра и тщательного расследования всех обстоятельств дела, обвиняя того в намеренном сокрытии фактов. Представители Квебекского Блока и Новой-Демократической партии осудили действия министерства, но предложили сначала провести расследование, а потом уже принимать решение об увольнении министра. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался комментировать обвинения и требования оппозиции, но заверил, что расследование будет проведено.

Скандал ширится, общественность возмущена и задаётся резонным вопросом — сколько же решений принимается правительством за её спиной?