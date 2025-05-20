В Квебеке стартовала неделя протестов за доступное жильё: FRAPRU требует мер от правительства

Социальное жильё: критическая нехватка и тревожная статистика
По оценкам FRAPRU, для преодоления кризиса необходимо ежегодно строить не менее 10 000 новых единиц социального жилья на протяжении 15 лет, чтобы удвоить нынешний фонд. Однако в бюджете Квебека на 2025–2026 годы не заложено ни одного доллара на новые некоммерческие проекты. Это ставит под угрозу не только запуск новых строек, но и долгосрочную устойчивость уже начатых программ.
Ситуация усугубляется и другими факторами:
- Растущие цены на аренду делают жильё недоступным для всё большего числа семей.
- После прошлогоднего «дня переезда» 1 667 человек остались без крыши над головой и были вынуждены обращаться за помощью к службам переселения.
- Правительство повышает порог «доступности» для новых проектов до 150% от рыночной аренды, что фактически легализует высокие цены даже в социальных программах.
Масштабные акции по всему Квебеку
В течение недели, с 19 по 25 мая, в Монреале, Квебеке, Шербруке, Руйан-Норанде, Римуски, Гатино и других городах пройдут протесты, публичные дебаты и символические «оккупации» пустующих земель и зданий. Первая акция прошла в Parc-Extension — районе, где город уже приобрёл участок под социальное жильё, но строительство так и не началось.
FRAPRU и союзные комитеты подчёркивают: нынешняя политика правительства не отвечает реальным потребностям населения, а ставка на частные инвестиции и благотворительность вместо государственных субсидий только усугубляет кризис.
Прямая речь и требования активистов
Пресс-секретарь FRAPRU Вероник Лафламм заявила:
«Мы отказываемся видеть, как скудные государственные средства идут на поддержку недоступности жилья, когда ситуация требует срочных и системных решений. Социальное жильё — это не роскошь, а базовое право».
Организация требует:
- Существенного увеличения финансирования социальных и кооперативных проектов;
- Прозрачности и чёткого планирования в жилищной политике;
- Создания реестра арендных ставок для борьбы с искусственным завышением цен.
Будущее под вопросом
Несмотря на то, что в последние месяцы были сданы новые объекты социального жилья, FRAPRU выражает опасения по поводу их долгосрочной устойчивости. Без системных изменений и политической воли кризис будет только нарастать, а число семей без жилья — расти.
Неделя протестов — это не только крик о помощи, но и напоминание: право на достойное жильё должно быть защищено государством, а не зависеть от прихоти рынка и случайных инвесторов.
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