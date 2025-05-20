В Квебеке стартовала неделя протестов за доступное жильё: FRAPRU требует мер от правительства

В начале лета, когда тысячи жителей Квебека готовятся к традиционному «дню переезда», проблема доступного жилья вновь выходит на первый план. Монреальская организация FRAPRU (Front d’action populaire en réaménagement urbain), защищающая права арендаторов и малоимущих, объявила о начале недели массовых акций протеста и мобилизаций по всему Квебеку. Их цель — привлечь внимание к острому жилищному кризису и добиться от правительства Франсуа Лего реальных, а не декларативных шагов.

Социальное жильё: критическая нехватка и тревожная статистика

По оценкам FRAPRU, для преодоления кризиса необходимо ежегодно строить не менее 10 000 новых единиц социального жилья на протяжении 15 лет, чтобы удвоить нынешний фонд. Однако в бюджете Квебека на 2025–2026 годы не заложено ни одного доллара на новые некоммерческие проекты. Это ставит под угрозу не только запуск новых строек, но и долгосрочную устойчивость уже начатых программ.

Ситуация усугубляется и другими факторами:

Растущие цены на аренду делают жильё недоступным для всё большего числа семей.

После прошлогоднего «дня переезда» 1 667 человек остались без крыши над головой и были вынуждены обращаться за помощью к службам переселения.

Правительство повышает порог «доступности» для новых проектов до 150% от рыночной аренды, что фактически легализует высокие цены даже в социальных программах.

Масштабные акции по всему Квебеку

В течение недели, с 19 по 25 мая, в Монреале, Квебеке, Шербруке, Руйан-Норанде, Римуски, Гатино и других городах пройдут протесты, публичные дебаты и символические «оккупации» пустующих земель и зданий. Первая акция прошла в Parc-Extension — районе, где город уже приобрёл участок под социальное жильё, но строительство так и не началось.

FRAPRU и союзные комитеты подчёркивают: нынешняя политика правительства не отвечает реальным потребностям населения, а ставка на частные инвестиции и благотворительность вместо государственных субсидий только усугубляет кризис.

Прямая речь и требования активистов

Пресс-секретарь FRAPRU Вероник Лафламм заявила:

«Мы отказываемся видеть, как скудные государственные средства идут на поддержку недоступности жилья, когда ситуация требует срочных и системных решений. Социальное жильё — это не роскошь, а базовое право».

Организация требует:

Существенного увеличения финансирования социальных и кооперативных проектов;

Прозрачности и чёткого планирования в жилищной политике;

Создания реестра арендных ставок для борьбы с искусственным завышением цен.

Будущее под вопросом

Несмотря на то, что в последние месяцы были сданы новые объекты социального жилья, FRAPRU выражает опасения по поводу их долгосрочной устойчивости. Без системных изменений и политической воли кризис будет только нарастать, а число семей без жилья — расти.

Неделя протестов — это не только крик о помощи, но и напоминание: право на достойное жильё должно быть защищено государством, а не зависеть от прихоти рынка и случайных инвесторов.

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