Советы от экспертов: как вырастить идеальный газон и можно ли обойтись без стрижки

Он советует начинать стричь газон в конце апреля, но лучший момент для этого — прямо сегодня.
Главные правила стрижки газона: советы от профессионала
- Высота травы имеет значение. «Трава должна быть не менее двух дюймов. Не стригите её короче. Если вы срежете слишком низко, произойдут плохие вещи. Например, трава начнёт умирать», — говорит Данилевич.
- Три секрета зелёного газона:
- Держите траву высокой и густой: такая трава имеет более развитую корневую систему, что предотвращает высыхание в жаркие месяцы.
- Обеспечьте газону прохладу и влажность: лучше всего поливать газон рано утром или ночью.
- Стригите траву примерно каждые 15 дней летом.
Альтернатива традиционному газону: эко-подход
Однако сертифицированный специалист по садоводству Иэн Капстик предлагает взглянуть на вопрос под другим углом: зачем тратить ресурсы на стрижку и полив газона, если можно создать эко-газон, не требующий особого ухода?
Вместо традиционной травы на его участке растёт смесь различных растений, таких как лядвенец рогатый, белый клевер и тысячелистник. Этот «Микс для низменностей Святого Лаврентия» прекрасно приживается в регионе, простирающемся от Торонто до Монреаля.
Преимущества эко-газона
- Экономия воды: «Такой газон потребляет на 70-90% меньше воды», — говорит Капстик.
- Привлечение опылителей: Он создаёт среду обитания для опылителей и полезных насекомых.
- Поддержка биоразнообразия: «Мой муж вырос в этом районе и помнит поля молочая, где обитали бабочки монархи. Если мы не посадим молочай сейчас, то у нас не будет среды обитания для этих животных», — объясняет Капстик.
Полное отсутствие стрижки: DIY-лес на заднем дворе
Если даже минимальная стрижка (2-3 раза в год) кажется вам слишком сложной задачей, можно создать «нулевой газон» из листьев, древесных спилов или саженцев деревьев. Так, как это сделал Капстик, превратив свой задний двор в настоящий мини-лес.
Выбор за вами: идеальный газон по классическим правилам или эко-пространство с минимальным уходом. Главное — чтобы ваш участок приносил радость и гармонию с природой.
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