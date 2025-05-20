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Новости Советы от экспертов: как вырастить идеальный газон и можно ли обойтись без стрижки

Советы от экспертов: как вырастить идеальный газон и можно ли обойтись без стрижки

Степан Артемьевский Май 20, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 33 Просмотров

С наступлением дачного сезона спрос на услуги ландшафтных дизайнеров растёт как на дрожжах. Пол Данилевич, владелец компании Paul Henry Landscaping Service, отмечает: «Мы получаем около 100 звонков в день».

 

Он советует начинать стричь газон в конце апреля, но лучший момент для этого — прямо сегодня.

Главные правила стрижки газона: советы от профессионала

  1. Высота травы имеет значение. «Трава должна быть не менее двух дюймов. Не стригите её короче. Если вы срежете слишком низко, произойдут плохие вещи. Например, трава начнёт умирать», — говорит Данилевич.
  2. Три секрета зелёного газона:
    • Держите траву высокой и густой: такая трава имеет более развитую корневую систему, что предотвращает высыхание в жаркие месяцы.
    • Обеспечьте газону прохладу и влажность: лучше всего поливать газон рано утром или ночью.
    • Стригите траву примерно каждые 15 дней летом.

Альтернатива традиционному газону: эко-подход

Однако сертифицированный специалист по садоводству Иэн Капстик предлагает взглянуть на вопрос под другим углом: зачем тратить ресурсы на стрижку и полив газона, если можно создать эко-газон, не требующий особого ухода?

Вместо традиционной травы на его участке растёт смесь различных растений, таких как лядвенец рогатый, белый клевер и тысячелистник. Этот «Микс для низменностей Святого Лаврентия» прекрасно приживается в регионе, простирающемся от Торонто до Монреаля.

Преимущества эко-газона

  • Экономия воды: «Такой газон потребляет на 70-90% меньше воды», — говорит Капстик.
  • Привлечение опылителей: Он создаёт среду обитания для опылителей и полезных насекомых.
  • Поддержка биоразнообразия: «Мой муж вырос в этом районе и помнит поля молочая, где обитали бабочки монархи. Если мы не посадим молочай сейчас, то у нас не будет среды обитания для этих животных», — объясняет Капстик.

Полное отсутствие стрижки: DIY-лес на заднем дворе

Если даже минимальная стрижка (2-3 раза в год) кажется вам слишком сложной задачей, можно создать «нулевой газон» из листьев, древесных спилов или саженцев деревьев. Так, как это сделал Капстик, превратив свой задний двор в настоящий мини-лес.

Выбор за вами: идеальный газон по классическим правилам или эко-пространство с минимальным уходом. Главное — чтобы ваш участок приносил радость и гармонию с природой.

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