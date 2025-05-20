Крикет в Монреале: сезон стартует с трудностями из-за нехватки полей и ремонта в парке Жарри

В этом году сезон крикета в Монреале начался с задержкой и разочарованием для сотен игроков. Основная причина — продолжающийся ремонт в парке Жарри, где расположены два главных крикетных поля города. В результате одно из них оказалось недоступным, а временное решение лишь частично спасает ситуацию.

Временное поле и дополнительные расходы

Монреальская ассоциация крикета вынужденно перенесла игры на другую часть парка Жарри. Однако на новом месте отсутствует специализированная площадка для крикета, поэтому ассоциации пришлось приобрести собственное покрытие для поля за 10 000 долларов. На его установку потребуется ещё неделя.

Проблем добавляет и то, что временное поле приходится делить с футболистами, что ограничивает доступность для крикетных команд.

Главная проблема — хроническая нехватка полей

По словам президента ассоциации Мехбуба Рехмана, нехватка крикетных полей в Монреале становится всё более острой проблемой: «У нас всего четыре поля на тысячу игроков — это самая большая трудность». В результате ассоциация вынуждена всё чаще отказывать новым командам.

Бюрократические сложности

Ситуацию усугубляет тот факт, что район Виллере–Сен-Мишель–Парк-Экстенсион, отвечающий за парк Жарри, официально не признаёт Монреальскую ассоциацию крикета. Это затрудняет получение новых площадок: теперь для получения разрешения на использование поля нужно обращаться в каждое отдельное муниципальное управление, а не в единый городской офис, как раньше.

Перспективы

Ремонт парка Жарри, который превращают в так называемый «губчатый парк» (sponge park) для улучшения экологии и дренажа, завершится только в начале июля. До этого времени крикетные команды будут вынуждены мириться с временными неудобствами и ограниченным доступом к полям.

Рост популярности крикета в Монреале требует системного подхода и поддержки со стороны городских властей, иначе спорт, объединяющий сотни людей, может оказаться под угрозой.

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