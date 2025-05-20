В Квебеке усиливают образовательные программы о Холокосте на фоне роста антисемитизма

В условиях роста глобального антисемитизма просвещение квебекских школьников о Холокосте становится как никогда важным. Об этом заявила пережившая Холокост Ева Купер на недавней экспертной панели, посвящённой вопросам исторического образования.

Дискуссия экспертов и общественных лидеров

Панельная дискуссия прошла в Центре Гелбера и была организована депутатом Национального собрания Элизабет Прасс (округ D’Arcy McGee) совместно с Еврейской публичной библиотекой Монреаля. Среди участников были:

Ева Купер — свидетельница Холокоста, сотрудник Монреальского музея Холокоста;

Марси Брук — директор по коммуникациям Фонда образования о геноциде;

Одри Ликоп — заместитель исполнительного директора Монреальского музея Холокоста;

Джо Ортон — председатель Английского школьного совета Монреаля;

Жюльен Фельдман — комиссар школьного совета.

Почему это важно

Участники дискуссии отметили, что в условиях, когда в мире и в Канаде фиксируется рост проявлений антисемитизма, важно не только сохранять память о трагедии Холокоста, но и доносить её уроки до молодёжи. Ева Купер подчеркнула: «Образование — наш главный инструмент против ненависти и предрассудков».

Новые образовательные инициативы

Обсуждались современные подходы к преподаванию истории Холокоста, необходимость интеграции этой темы в школьные программы и важность личных свидетельств выживших. Представители школьного совета отметили, что поддерживают расширение образовательных программ и сотрудничество с музеями и общественными организациями.

Заключение

Панель завершилась призывом к дальнейшему развитию образовательных инициатив, чтобы молодое поколение Квебека не только знало о трагедии Холокоста, но и умело противостоять любым формам дискриминации и ненависти.

В условиях современной реальности уроки истории становятся неотъемлемой частью борьбы за толерантность и мирное будущее.

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