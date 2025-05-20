Île-Perrot отметила День Земли: жители получили бесплатный компост для начала садового сезона

В субботу на восточной площадке парка Мишель-Мартин в Île-Perrot царила оживлённая атмосфера: звуки лопат, копающихся в компосте, и разговоры соседей, делящихся советами по садоводству, создавали настоящий праздник природы. Местные жители собрались, чтобы принять участие в ежегодном мероприятии, приуроченном к Дню Земли и символизирующему неофициальное начало сезона посадок.

Бесплатный компост для всех желающих

Жители выстроились в очередь с контейнерами и ведёрками, чтобы получить компост, произведённый в рамках круглогодичной программы переработки органических отходов города. Каждому домохозяйству разрешалось взять до 100 литров компоста или мульчи — достаточного количества для заметного улучшения состояния огородов и цветников.

Организация и безопасность

Городские сотрудники в ярких оранжевых жилетах обеспечивали порядок и помогали наполнять контейнеры, следя за тем, чтобы процесс проходил быстро и комфортно для всех участников. Для получения компоста требовалось предъявить подтверждение проживания в городе, что позволило справедливо распределить ресурсы среди местных жителей.

Популярность мероприятия

К полудню запасы компоста начали иссякать, что свидетельствует о высокой популярности и востребованности акции. Для многих жителей это стало не только возможностью получить качественное удобрение, но и поводом встретиться с соседями, обменяться опытом и настроиться на новый сезон садоводства.

Итоги и значение

Ежегодное мероприятие в Île-Perrot — важный шаг в поддержке экологической осознанности и устойчивого развития сообщества. Оно помогает не только уменьшить количество органических отходов, направляемых на свалки, но и способствует развитию домашнего садоводства, улучшая качество жизни жителей.

День Земли в Île-Perrot вновь напомнил: забота о планете начинается с маленьких, но значимых шагов каждого из нас.

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