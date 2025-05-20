Международное признание для будущего культурного центра в Биконсфилде

Проект будущего многофункционального культурного центра в Биконсфилде, разработанный архитектурным бюро Lemay, удостоился золотой награды на престижной премии World Architecture News Awards 2024 в категории «Проекты будущего».

За что наградили проект?

Жюри отметило исключительное качество архитектурного решения, которое не только вдохновляет, но и отличается устойчивостью, гармонично вписываясь в природное окружение. Особое внимание заслужили:

органичная интеграция здания в ландшафт парка Centennial;

экологичная деревянная конструкция;

инклюзивная и ориентированная на сообщество концепция.

Центр задуман как настоящий мост между культурой и природой — место, где знания, творчество и любовь к природе объединяются в самом сердце парка.

Значение награды

Для Биконсфилда это мировое признание — символ того, что даже локальные инициативы могут задавать стандарты для будущего архитектуры. Новый центр станет не только архитектурной жемчужиной, но и живым общественным пространством, открытым для всех.

Проект, родившийся в местном сообществе, теперь признан на мировой арене — это повод для гордости и вдохновения для всего города.

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