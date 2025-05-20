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Новости Kirkland: прощание с Restaurant Maurizio и напоминание о новых правилах безопасности бассейнов
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Ресторан. Просто ресторан. Ждёт повара.

Kirkland: прощание с Restaurant Maurizio и напоминание о новых правилах безопасности бассейнов

Виктория Христова Май 20, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 30 Просмотров

В начале мая поклонники гастрономии в West Island были огорчены новостью о закрытии одного из самых любимых заведений — Restaurant Maurizio на бульваре Сент-Чарльз в Киркленде.

 

В объявлении о закрытии команда ресторана написала:

«После 30 невероятных лет Restaurant Maurizio закрывает свои двери, но мы наполнены благодарностью и любовью. Для нас было настоящей привилегией делиться с вами нашей любовью к еде — от незабываемых ужинов до особых моментов за столом. Ваша поддержка сделала это путешествие особенным, и мы безмерно благодарны за все воспоминания, которые мы создали вместе.»

Maurizio был не просто рестораном, а местом, где рождались семейные традиции, отмечались важные события и создавались кулинарные шедевры. Его закрытие — значимая утрата для всего сообщества.

Город Киркленд напоминает жителям, имеющим частные бассейны, о необходимости привести их в соответствие с обновлёнными правилами безопасности до конца сентября 2025 года.

Кратко о правилах:

  • В 2010 году правительство Квебека приняло Регламент о безопасности жилых бассейнов для защиты детей от несчастных случаев.
  • С 1 июля 2021 года требования распространяются на все бассейны, независимо от года установки.
  • Владельцы бассейнов, установленных до 1 ноября 2010 года, ранее имевшие льготы, теперь обязаны привести свои бассейны в соответствие до 30 сентября 2025 года.
  • Все остальные владельцы уже должны соблюдать новые правила.

На сайте города размещены подробные инструкции и список необходимых шагов для соответствия новым стандартам безопасности.

Киркленд прощается с ресторанной легендой и напоминает: безопасность детей — приоритет для каждого владельца бассейна!

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