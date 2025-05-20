Dorval: «Одуванчиковый вызов» возвращается и выставка студенческого искусства

Суть вызова:
Жителям предлагается не косить газоны слишком рано, чтобы дать одуванчикам возможность цвести и обеспечить ранний нектар для пчёл и других опылителей. Одуванчики часто считают сорняками, но именно они первыми обеспечивают опылителей пищей после долгой зимы, а значит — способствуют урожаю трети всей нашей еды.
Как поучаствовать:
- Просто не косите газон, пока одуванчики цветут (обычно с мая и до тех пор, пока желтые цветы не сменятся белыми пушинками).
- Получите табличку-напоминание об участии в акции в мэрии, Sarto-Desnoyers Community Centre или Surrey Aquatic and Community Centre.
- Подробнее о вызове — на сайте города.
Выставка студенческого искусства: взгляд молодёжи на мир
До 18 мая в культурном центре Peter B. Yeomans проходит выставка работ выпускников школы Dorval-Jean-XXIII.
Экспозиция — это не только творческие эксперименты, но и глубокие размышления о современном мире, о будущем, о личных переживаниях и надеждах. Работы юных художников — яркое доказательство того, что новое поколение неравнодушно, ищет свой голос и хочет быть услышанным.
Вход свободный для всех! Это отличная возможность поддержать молодых талантов и вдохновиться свежим взглядом на окружающую действительность.
Дорваль этой весной объединяет заботу о природе и поддержку молодёжи — присоединяйтесь к экологическим и культурным инициативам города!
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.