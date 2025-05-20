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Новости Dorval: «Одуванчиковый вызов» возвращается и выставка студенческого искусства

Dorval: «Одуванчиковый вызов» возвращается и выставка студенческого искусства

Степан Артемьевский Май 20, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 29 Просмотров

Весна в Дорвале — время не только обновления природы, но и заботы о биоразнообразии. Город вновь присоединился к «Одуванчиковому вызову» (Défi Pissenlits), который стартовал в Квебеке в 2021 году по инициативе пчеловодов из Miel&Co и теперь поддерживается Nature-Action Québec.

 

Суть вызова:
Жителям предлагается не косить газоны слишком рано, чтобы дать одуванчикам возможность цвести и обеспечить ранний нектар для пчёл и других опылителей. Одуванчики часто считают сорняками, но именно они первыми обеспечивают опылителей пищей после долгой зимы, а значит — способствуют урожаю трети всей нашей еды.

Как поучаствовать:

  • Просто не косите газон, пока одуванчики цветут (обычно с мая и до тех пор, пока желтые цветы не сменятся белыми пушинками).
  • Получите табличку-напоминание об участии в акции в мэрии, Sarto-Desnoyers Community Centre или Surrey Aquatic and Community Centre.
  • Подробнее о вызове — на сайте города.

Выставка студенческого искусства: взгляд молодёжи на мир

До 18 мая в культурном центре Peter B. Yeomans проходит выставка работ выпускников школы Dorval-Jean-XXIII.
Экспозиция — это не только творческие эксперименты, но и глубокие размышления о современном мире, о будущем, о личных переживаниях и надеждах. Работы юных художников — яркое доказательство того, что новое поколение неравнодушно, ищет свой голос и хочет быть услышанным.

Вход свободный для всех! Это отличная возможность поддержать молодых талантов и вдохновиться свежим взглядом на окружающую действительность.

Дорваль этой весной объединяет заботу о природе и поддержку молодёжи — присоединяйтесь к экологическим и культурным инициативам города!

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