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Новости Pointe-Claire: дорожные работы на сервисной дороге Highway 40

Pointe-Claire: дорожные работы на сервисной дороге Highway 40

Виктория Христова Май 20, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 31 Просмотров

В ближайшие недели жителей и автомобилистов Pointe-Claire ожидают дорожные работы на западной сервисной дороге Highway 40. Работы будут проходить в два этапа и затронут участок между Ellingham Avenue и бульваром Saint-Jean.

 

График работ

  • Этап 1: с 22 по 26 мая
    В этот период будет ограничен доступ к въездам на Ellingham и Selkirk Avenue через западную сервисную дорогу, а также к северному и южному съездам на Saint-Jean.
  • Этап 2: с 20 мая по 2 июня
    На этом этапе будет закрыт въезд с северного направления Saint-Jean Boulevard на западную сервисную дорогу Highway 40, а также съезд 52 (Saint-Jean Boulevard) и сама сервисная дорога между Ellingham Avenue и Saint-Jean Boulevard.

Обратите внимание: даты могут измениться в зависимости от погодных условий и утверждения Министерства транспорта и устойчивой мобильности Квебека.

Организация движения

На время работ будут организованы объездные маршруты, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Следите за временными дорожными знаками и указателями.

Планируйте свои поездки заранее и учитывайте возможные задержки на данном участке!

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