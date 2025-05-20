Гигантская винтажная распродажа в Монреале: обнови гардероб экологично и стильно!

Ищете, чем освежить летний гардероб? В этом мае у вас есть отличный повод сделать это с пользой для кошелька и планеты! В честь 10-летия монреальский секонд-хенд Kapara Vintage совместно с L’Alternateur устраивают грандиозную распродажу винтажной одежды и аксессуаров.
Почему стоит посетить?
- Экологично: поддержите осознанное потребление и движение против быстрой моды.
- Выгодно: кожаные куртки дешевле $40, фирменные вещи — от $5 до $25!
- Уникально: ищите винтажные и Y2K-сокровища, которые не найти в обычных магазинах.
- Атмосферно: на распродаже — полдюжины приглашённых продавцов с тату, украшениями на зубы и другими сюрпризами.
Когда и где?
- Даты: 23–25 мая 2025 года
- Время:
- Пятница: с 12:00 до 21:00
- Суббота и воскресенье: с 11:00 до 17:00
Будьте внимательны: на таких распродажах часто попадаются настоящие винтажные жемчужины и культовые вещи из нулевых!
Обновите гардероб с удовольствием, поддержите локальный бизнес и сделайте шаг к более устойчивому стилю жизни!
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