Инфляция в Канаде в апреле 2025 года: цены замедляют рост, но продукты дорожают

В апреле 2025 года темпы роста потребительских цен в Канаде существенно замедлились, обновив минимум с сентября прошлого года. По данным Статистического управления Канады, индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 1,7% в годовом выражении, что оказалось чуть выше ожиданий аналитиков, опрошенных Trading Economics, прогнозировавших показатель на уровне 1,6%. Для сравнения, в марте инфляция составляла 2,3%.

Причины замедления инфляции

Ключевым фактором снижения инфляционного давления стало значительное падение цен на энергоносители. В апреле они подешевели на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в марте снижение составляло лишь 0,3%. Особенно заметно подешевел бензин — сразу на 18,1%, а цены на природный газ снизились на 14,2%. Это позволило компенсировать рост цен в других секторах экономики.

Снижение цен также наблюдалось в секторе транспортных услуг: здесь отмечено падение на 1,9% после роста на 1,2% в марте. Рост стоимости жилищно-коммунальных услуг замедлился до 3,4% с 3,9% месяцем ранее.

Исключение — продукты питания

На фоне общего замедления инфляции ускорился рост цен на продукты питания. В апреле они подорожали на 3,8% в годовом выражении, тогда как в марте рост составлял 3,2%. Это говорит о сохраняющемся давлении на семейные бюджеты, несмотря на общее снижение инфляции.

Месячная динамика и базовая инфляция

В месячном выражении индекс CPI в апреле снизился на 0,1%, тогда как в марте наблюдался рост на 0,3%. Это также свидетельствует о замедлении инфляционных процессов.

Базовая инфляция (Core CPI), не учитывающая волатильные компоненты, такие как цены на энергоносители и продукты питания, напротив, немного ускорилась: в апреле она составила 2,5% в годовом выражении против 2,2% в марте. В месячном выражении базовая инфляция выросла на 0,5% (в марте — на 0,1%).

Что это значит для экономики и потребителей

Замедление инфляции — позитивный сигнал для экономики, так как оно может снизить давление на центральный банк в вопросе повышения процентных ставок. Однако ускорение роста цен на продукты питания продолжает беспокоить канадцев, особенно малообеспеченные семьи.

В целом, апрельские данные свидетельствуют о стабилизации ценовой ситуации в стране, но сохраняющийся рост базовой инфляции и удорожание продуктов питания могут стать предметом пристального внимания Банка Канады при формировании дальнейшей денежно-кредитной политики.

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