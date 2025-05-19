Джо Байден впервые прокомментировал диагноз агрессивного рака простаты

Бывший президент США Джо Байден опубликовал свой первый пост в соцсетях после того, как у него диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы с метастазами в кости. Публикация появилась в X и сопровождалась совместным фото Байдена с супругой Джилл и их котом.

«Рак затрагивает нас всех. Как и многие из вас, я и Джилл поняли, что именно в местах надломов мы часто сильнее всего», — написал Байден, поблагодарив общественность за любовь и поддержку.

Диагноз был поставлен 16 мая после того, как экс-президент обратился к врачам с жалобами на проблемы с мочеиспусканием. При обследовании обнаружили небольшой узел в предстательной железе, а также метастазы в кости. По шкале Глисона рак оценён в 9 баллов (группа 5), что свидетельствует о высокой агрессивности заболевания.

В офисе Байдена сообщили, что несмотря на серьёзность диагноза, опухоль, по всей видимости, чувствительна к гормональной терапии, что открывает возможности для эффективного лечения. Байден и его семья совместно с врачами изучают варианты терапии.

На новости о болезни Байдена откликнулись многие политические деятели. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление и пожелал скорейшего выздоровления. Вице-президент Камала Харрис подчеркнула, что «Джо — боец» и уверена в его силе и стойкости.

82-летний Байден уже сталкивался с проблемами здоровья: в 2020 году он успешно прошёл лечение от базалиомы — рака кожи, а в 1988 году ему удаляли аневризму мозга. Несмотря на возраст и диагноз, Байден сохраняет оптимизм и поддержку близких.

Это признание Байдена стало важным шагом в открытом диалоге о раке и здоровье, напоминая, что болезнь может коснуться каждого, но с поддержкой и современными методами лечения можно бороться и побеждать.

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