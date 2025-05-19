В канадском Бернаби открылась первая в мире гигафабрика фильтров для улавливания CO₂

Инновационные технологии для чистого будущего

Главная особенность завода — производство твёрдых сорбционных фильтров на основе металлоорганических каркасов (MOF, Metal-Organic Frameworks). Эти уникальные материалы, запатентованные Svante, обладают рекордной площадью поверхности и способностью избирательно улавливать молекулы CO₂ как из промышленных выбросов, так и прямо из атмосферного воздуха.

MOF-фильтры отличаются высокой эффективностью, долговечностью и возможностью многократного использования, что делает их экономически выгодным и экологически чистым решением для предприятий цементной, сталелитейной, нефтехимической и других отраслей с высоким уровнем выбросов.

Вклад в борьбу с климатическим кризисом

Открытие гигафабрики Redwood — важный шаг для Канады и всего мира. Масштабное производство фильтров позволит ускорить внедрение технологий улавливания и хранения углекислого газа (CCUS), которые признаны одним из ключевых инструментов достижения климатических целей Парижского соглашения.

По оценкам Svante, новый завод сможет ежегодно производить фильтры, способные улавливать миллионы тонн CO₂, что эквивалентно выбросам целого города.

Перспективы и значение для индустрии

Проект Redwood уже привлёк внимание ведущих промышленных компаний и инвесторов по всему миру. Эксперты отмечают, что массовое внедрение MOF-фильтров может стать революцией для «грязных» отраслей, позволяя им не только снижать выбросы, но и соответствовать всё более жёстким экологическим стандартам.

Таким образом, Бернаби становится не только промышленным, но и экологическим центром инноваций, а технологии Svante — символом нового этапа в борьбе за чистую планету.