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Новости Суд Квебека отклонил иск против про-палестинской политики студенческого общества McGill

Суд Квебека отклонил иск против про-палестинской политики студенческого общества McGill

Степан Артемьевский Май 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 74 Просмотров

Судья Верховного суда Квебека Иан Демерс отклонил ходатайство о запрете реализации про-палестинской политики Студенческого общества McGill (SSMU). Это решение стало важной вехой в более чем годовом юридическом споре, который начался после того, как почти 80% студентов McGill поддержали соответствующую инициативу на голосовании.

Причины отказа

В постановлении от 9 мая судья Демерс указал, что истец, завершившая обучение в 2024 году, больше не подпадает под действие политики SSMU. Следовательно, она не может требовать её отмены, поскольку не затрагивается напрямую новыми правилами.

Предыстория дела

Ранее Апелляционный суд Квебека отменил временный запрет на применение политики и аннулировал решение о сохранении анонимности истца. Это открыло путь для дальнейшего продвижения политики, несмотря на протесты отдельных студентов.

Значение для университета

Решение суда означает, что студенческое общество McGill может продолжать реализацию своей про-палестинской политики, отражающей волю большинства студентов. Этот случай также подчёркивает важность участия студентов в управлении университетской жизнью и ограничивает возможности оспаривания решений после окончания учёбы.

Таким образом, судебная тяжба завершилась в пользу студенческого самоуправления и закрепила право студентов определять направления политики своего сообщества.

 

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