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Новости Археологическая сенсация под Монреалем: находка древних артефактов раскрывает тайны

Археологическая сенсация под Монреалем: находка древних артефактов раскрывает тайны

Степан Артемьевский Май 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 162 Просмотров

Осенью прошлого года археолог Ив Кретьен руководил раскопками на месте будущей хоккейной арены к северо-востоку от Монреаля. Всё шло по плану, пока мини-экскаватор не наткнулся на необычные обломки камня. На первый взгляд — просто куски породы, но при ближайшем рассмотрении стало ясно: это нечто куда более древнее и уникальное.

Камни, извлечённые из-под земли, сформировались миллионы лет назад под толщей древнего моря. Но самое удивительное — на них сохранились следы обработки, оставленные руками представителей коренных народов. По предварительным оценкам, возраст находки — от 6 150 до 8 200 лет! Это один из самых ранних следов присутствия человека в регионе.

Интересно, что артефакты были обнаружены под территорией бывшего нефтебазы Shell и старыми фермерскими хозяйствами XVIII-XIX веков. Таким образом, в одном месте сошлись сразу несколько исторических эпох: от доисторических времён до индустриального века.

До сих пор доисторический период региона Монреаля оставался практически не изученным. Новая находка может пролить свет на жизнь и быт первых людей, населявших эти земли тысячи лет назад. Артефакты помогут понять, как древние охотники и собиратели использовали природные ресурсы, какие технологии применяли и как адаптировались к изменяющемуся климату.

Раскопки продолжаются, и археологи надеются, что найденные камни — только начало. Возможно, под слоем современной цивилизации скрываются ещё более древние свидетельства жизни, которые позволят по-новому взглянуть на прошлое Квебека и всей Северной Америки.

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