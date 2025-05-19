Археологическая сенсация под Монреалем: находка древних артефактов раскрывает тайны

Следы древнего моря и первых людей

Камни, извлечённые из-под земли, сформировались миллионы лет назад под толщей древнего моря. Но самое удивительное — на них сохранились следы обработки, оставленные руками представителей коренных народов. По предварительным оценкам, возраст находки — от 6 150 до 8 200 лет! Это один из самых ранних следов присутствия человека в регионе.

Слои истории: от древности до индустриальной эпохи

Интересно, что артефакты были обнаружены под территорией бывшего нефтебазы Shell и старыми фермерскими хозяйствами XVIII-XIX веков. Таким образом, в одном месте сошлись сразу несколько исторических эпох: от доисторических времён до индустриального века.

Почему это важно?

До сих пор доисторический период региона Монреаля оставался практически не изученным. Новая находка может пролить свет на жизнь и быт первых людей, населявших эти земли тысячи лет назад. Артефакты помогут понять, как древние охотники и собиратели использовали природные ресурсы, какие технологии применяли и как адаптировались к изменяющемуся климату.

Перспективы новых открытий

Раскопки продолжаются, и археологи надеются, что найденные камни — только начало. Возможно, под слоем современной цивилизации скрываются ещё более древние свидетельства жизни, которые позволят по-новому взглянуть на прошлое Квебека и всей Северной Америки.