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Новости Более $330 000 потрачено на ребрендинг проекта пассажирской железной дороги между Торонто и Квебеком
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Железная дорога Монреаль-Deux-Montagnes.

Более $330 000 потрачено на ребрендинг проекта пассажирской железной дороги между Торонто и Квебеком

Виктория Христова Май 30, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 19 Просмотров

Федеральная государственная корпорация, ответственная за развитие железнодорожных перевозок, заплатила свыше 330 тысяч долларов маркетинговому агентству Cossette Communication Inc. из Квебека за ребрендинг и продвижение проекта пассажирской железной дороги между Торонто и Квебек-Сити.

 

Причины ребрендинга

Первоначально проект, объявленный в 2021 году, позиционировался как линия высокочастотного сообщения (High-Frequency Rail, HFR), соединяющая Торонто, Оттаву, Монреаль и Квебек. Хотя новая сеть должна была сократить время в пути, поезда не могли считаться высокоскоростными.

Однако, согласно внутренним документам, к осени 2023 года у корпорации возникли серьёзные сомнения в привлекательности концепции «высокой частоты». В записке, датируемой концом 2023 — началом 2024 года, отмечается:

«Термин „высокая частота“ вызывает сильное сопротивление. Существует повсеместное безразличие и неудовлетворённость, что затрудняет обсуждения и поддержку проекта. Эта проблема усугубляется тем, что термин „высокая частота“ прямо включён в название корпорации».

Новый курс — высокоскоростная железная дорога

В связи с этим было принято решение изменить название и концепцию проекта, сделав акцент на высокоскоростных поездах. Для разработки маркетинговой стратегии и нового бренда был привлечён квебекский подрядчик Cossette Communication Inc.

В результате появился новый бренд — Alto, а также новый логотип. Внутри корпорации проект получил кодовое имя «Tracks». Новый бренд был официально представлен публике только в феврале 2025 года, когда бывший премьер-министр Джастин Трюдо объявил о выделении контракта консорциуму на проектирование 1000-километровой высокоскоростной железнодорожной сети.

Перспективы проекта

Если проект будет реализован, поездка между Монреалем и Торонто займет всего три часа — значительное сокращение времени по сравнению с нынешними маршрутами.

Таким образом, федеральная корпорация стремится повысить привлекательность и поддержку масштабного транспортного проекта, адаптируя его имидж и концепцию под ожидания общественности и политических реалий.

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