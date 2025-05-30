Более $330 000 потрачено на ребрендинг проекта пассажирской железной дороги между Торонто и Квебеком

Федеральная государственная корпорация, ответственная за развитие железнодорожных перевозок, заплатила свыше 330 тысяч долларов маркетинговому агентству Cossette Communication Inc. из Квебека за ребрендинг и продвижение проекта пассажирской железной дороги между Торонто и Квебек-Сити.

Причины ребрендинга

Первоначально проект, объявленный в 2021 году, позиционировался как линия высокочастотного сообщения (High-Frequency Rail, HFR), соединяющая Торонто, Оттаву, Монреаль и Квебек. Хотя новая сеть должна была сократить время в пути, поезда не могли считаться высокоскоростными.

Однако, согласно внутренним документам, к осени 2023 года у корпорации возникли серьёзные сомнения в привлекательности концепции «высокой частоты». В записке, датируемой концом 2023 — началом 2024 года, отмечается:

«Термин „высокая частота“ вызывает сильное сопротивление. Существует повсеместное безразличие и неудовлетворённость, что затрудняет обсуждения и поддержку проекта. Эта проблема усугубляется тем, что термин „высокая частота“ прямо включён в название корпорации».

Новый курс — высокоскоростная железная дорога

В связи с этим было принято решение изменить название и концепцию проекта, сделав акцент на высокоскоростных поездах. Для разработки маркетинговой стратегии и нового бренда был привлечён квебекский подрядчик Cossette Communication Inc.

В результате появился новый бренд — Alto, а также новый логотип. Внутри корпорации проект получил кодовое имя «Tracks». Новый бренд был официально представлен публике только в феврале 2025 года, когда бывший премьер-министр Джастин Трюдо объявил о выделении контракта консорциуму на проектирование 1000-километровой высокоскоростной железнодорожной сети.

Перспективы проекта

Если проект будет реализован, поездка между Монреалем и Торонто займет всего три часа — значительное сокращение времени по сравнению с нынешними маршрутами.

Таким образом, федеральная корпорация стремится повысить привлекательность и поддержку масштабного транспортного проекта, адаптируя его имидж и концепцию под ожидания общественности и политических реалий.

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