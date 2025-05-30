Жители района Плато-Мон-Руаяль предлагают комплексные решения проблемы бездомности

В Монреале, где проблема бездомности становится всё более острой, жители района Плато-Мон-Руаяль объединились в комитет Milton-Parc Good Neighbourhood и выдвинули ряд конкретных предложений по улучшению ситуации в своём квартале.

Гуманитарный вызов и недостаток координации

По словам члена комитета Мартина Колза, район перекрёстка улиц Милтон и авеню Парк стал местом постоянного скопления бездомных — люди проводят здесь дни и ночи на тротуарах. Жители отмечают ухудшение обстановки и считают происходящее не только социальной, но и гуманитарной проблемой.

Комитет, созданный в 2022 году, выпустил доклад с пятью ключевыми рекомендациями. Главная из них — призыв к созданию единого координационного органа, который объединит усилия всех уровней власти: муниципального, провинциального, федерального и местных сообществ. Сейчас, как отмечает Колз, каждый уровень власти действует в рамках своих ресурсов, что приводит к фрагментации и снижает эффективность помощи.

Предложения по инфраструктуре и социальной поддержке

Среди предложений комитета:

Более равномерное распределение социальных служб для бездомных по городу, чтобы избежать концентрации проблемных точек.

для бездомных по городу, чтобы избежать концентрации проблемных точек. Расширение тротуаров и озеленение вдоль авеню Парк, что сделает пространство более комфортным и безопасным для всех жителей.

вдоль авеню Парк, что сделает пространство более комфортным и безопасным для всех жителей. Экспроприация пустующего участка и здания на юго-восточном углу перекрёстка для строительства социального жилья, с учётом особых потребностей представителей инуитских сообществ района.

на юго-восточном углу перекрёстка для строительства социального жилья, с учётом особых потребностей представителей инуитских сообществ района. Создание единого координационного комитета для разработки и реализации комплексного плана по борьбе с бездомностью.

Реакция и поддержка экспертов

Руководители крупнейших благотворительных организаций Монреаля поддерживают идею объединения усилий всех уровней власти. По словам Сэма Уоттса, главы Welcome Hall Mission, важно не просто предоставлять крышу над головой, но и создавать условия для социальной поддержки и интеграции людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Контекст: масштабы проблемы

Проблема бездомности в Монреале за последние годы обострилась: по данным на 2022 год, в городе проживает около 4 700 бездомных, что на 33% больше, чем в 2018 году. 70% бездомных сосредоточены в пяти районах, включая Плато-Мон-Руаяль. Основные причины — нехватка доступного жилья, бедность, личные жизненные обстоятельства и отсутствие координации между службами.

Жители Плато-Мон-Руаяль призывают власти к решительным и согласованным действиям, чтобы не только снизить число бездомных на улицах, но и создать условия для их социальной адаптации и поддержки.

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