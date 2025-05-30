Жители района Плато-Мон-Руаяль предлагают комплексные решения проблемы бездомности

Гуманитарный вызов и недостаток координации
По словам члена комитета Мартина Колза, район перекрёстка улиц Милтон и авеню Парк стал местом постоянного скопления бездомных — люди проводят здесь дни и ночи на тротуарах. Жители отмечают ухудшение обстановки и считают происходящее не только социальной, но и гуманитарной проблемой.
Комитет, созданный в 2022 году, выпустил доклад с пятью ключевыми рекомендациями. Главная из них — призыв к созданию единого координационного органа, который объединит усилия всех уровней власти: муниципального, провинциального, федерального и местных сообществ. Сейчас, как отмечает Колз, каждый уровень власти действует в рамках своих ресурсов, что приводит к фрагментации и снижает эффективность помощи.
Предложения по инфраструктуре и социальной поддержке
Среди предложений комитета:
- Более равномерное распределение социальных служб для бездомных по городу, чтобы избежать концентрации проблемных точек.
- Расширение тротуаров и озеленение вдоль авеню Парк, что сделает пространство более комфортным и безопасным для всех жителей.
- Экспроприация пустующего участка и здания на юго-восточном углу перекрёстка для строительства социального жилья, с учётом особых потребностей представителей инуитских сообществ района.
- Создание единого координационного комитета для разработки и реализации комплексного плана по борьбе с бездомностью.
Реакция и поддержка экспертов
Руководители крупнейших благотворительных организаций Монреаля поддерживают идею объединения усилий всех уровней власти. По словам Сэма Уоттса, главы Welcome Hall Mission, важно не просто предоставлять крышу над головой, но и создавать условия для социальной поддержки и интеграции людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Контекст: масштабы проблемы
Проблема бездомности в Монреале за последние годы обострилась: по данным на 2022 год, в городе проживает около 4 700 бездомных, что на 33% больше, чем в 2018 году. 70% бездомных сосредоточены в пяти районах, включая Плато-Мон-Руаяль. Основные причины — нехватка доступного жилья, бедность, личные жизненные обстоятельства и отсутствие координации между службами.
Жители Плато-Мон-Руаяль призывают власти к решительным и согласованным действиям, чтобы не только снизить число бездомных на улицах, но и создать условия для их социальной адаптации и поддержки.
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