Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Дневной госпиталь при Монреальской общей больнице помогает сократить очереди

Дневной госпиталь при Монреальской общей больнице помогает сократить очереди

Виктория Христова Май 30, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 22 Просмотров

Монреальская общая больница, входящая в состав Университетского центра здоровья Макгилла (MUHC), отмечает успехи новой модели дневного госпиталя, которая помогает снизить нагрузку на отделение неотложной помощи и повысить эффективность работы всего госпиталя.

 

Как работает дневной госпиталь

Дневной госпиталь предоставляет специализированную амбулаторную помощь пациентам, которым не требуется круглосуточное пребывание в стационаре. Сюда направляют пациентов со всего комплекса MUHC, часто после первичного визита в отделение неотложной помощи или краткосрочной госпитализации.

Основные особенности:

  • В штате работают шесть медсестёр и один врач.
  • В день принимают до 22 пациентов.
  • Оказывают помощь при различных заболеваниях сердца, лёгких и почек.
  • Пациенты, которым ранее требовалась консультация врача внутренней медицины в отделении неотложки, теперь могут получить помощь на следующий день, если их состояние позволяет.

Отзывы пациентов

Пациенты отмечают высокий уровень сервиса и оперативность. Например, 26-летняя Энджи Аппиа рассказала:

«Это как обслуживание на пять звёзд! Как только я пришла, меня вызвали через пять минут, а уже через час я встретилась с медсестрой и врачом. Всё было очень быстро и профессионально».

Влияние на работу отделения неотложной помощи

Министерство здравоохранения и социальных служб Квебека (MSSS) поддерживает модель дневного госпиталя, отмечая её положительное влияние на снижение загруженности отделения неотложной помощи и ускорение потока пациентов. С момента открытия в 2024 году дневной госпиталь MUHC принял более 2000 пациентов и помог существенно разгрузить койки в экстренном отделении.

Директор дневного госпиталя, доктор Патриция Дзанелли, отмечает:

«Мы помогаем не просто убрать людей с носилок — мы ускоряем их выписку из больницы. Мы даём возможность быстрее выйти из очереди и вернуться домой».

Перспективы и распространение модели

MSSS призывает другие больницы Квебека внедрять и делиться подобными инициативами, поскольку дневные госпитали уже доказали свою эффективность в разных регионах провинции.

Дневной госпиталь при Монреальской общей больнице стал эффективным инструментом для сокращения очередей в отделении неотложной помощи, повышения удовлетворённости пациентов и оптимизации работы медицинского учреждения. Этот опыт подтверждает важность внедрения инновационных моделей организации медицинской помощи в современной системе здравоохранения.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*