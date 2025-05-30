Дневной госпиталь при Монреальской общей больнице помогает сократить очереди

Монреальская общая больница, входящая в состав Университетского центра здоровья Макгилла (MUHC), отмечает успехи новой модели дневного госпиталя, которая помогает снизить нагрузку на отделение неотложной помощи и повысить эффективность работы всего госпиталя.

Как работает дневной госпиталь

Дневной госпиталь предоставляет специализированную амбулаторную помощь пациентам, которым не требуется круглосуточное пребывание в стационаре. Сюда направляют пациентов со всего комплекса MUHC, часто после первичного визита в отделение неотложной помощи или краткосрочной госпитализации.

Основные особенности:

В штате работают шесть медсестёр и один врач.

В день принимают до 22 пациентов.

Оказывают помощь при различных заболеваниях сердца, лёгких и почек.

Пациенты, которым ранее требовалась консультация врача внутренней медицины в отделении неотложки, теперь могут получить помощь на следующий день, если их состояние позволяет.

Отзывы пациентов

Пациенты отмечают высокий уровень сервиса и оперативность. Например, 26-летняя Энджи Аппиа рассказала:

«Это как обслуживание на пять звёзд! Как только я пришла, меня вызвали через пять минут, а уже через час я встретилась с медсестрой и врачом. Всё было очень быстро и профессионально».

Влияние на работу отделения неотложной помощи

Министерство здравоохранения и социальных служб Квебека (MSSS) поддерживает модель дневного госпиталя, отмечая её положительное влияние на снижение загруженности отделения неотложной помощи и ускорение потока пациентов. С момента открытия в 2024 году дневной госпиталь MUHC принял более 2000 пациентов и помог существенно разгрузить койки в экстренном отделении.

Директор дневного госпиталя, доктор Патриция Дзанелли, отмечает:

«Мы помогаем не просто убрать людей с носилок — мы ускоряем их выписку из больницы. Мы даём возможность быстрее выйти из очереди и вернуться домой».

Перспективы и распространение модели

MSSS призывает другие больницы Квебека внедрять и делиться подобными инициативами, поскольку дневные госпитали уже доказали свою эффективность в разных регионах провинции.

Дневной госпиталь при Монреальской общей больнице стал эффективным инструментом для сокращения очередей в отделении неотложной помощи, повышения удовлетворённости пациентов и оптимизации работы медицинского учреждения. Этот опыт подтверждает важность внедрения инновационных моделей организации медицинской помощи в современной системе здравоохранения.

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