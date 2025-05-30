Национальное собрание Квебека единогласно проголосовало за разрыв связей с монархией

Спустя всего несколько часов после отъезда короля Карла III из Канады, где он выступил с тронной речью в Оттаве — впервые с 1977 года, — Национальное собрание Квебека сделало громкое политическое заявление: все депутаты единогласно поддержали инициативу о разрыве всех связей с британской монархией.

Как проходило голосование

Автор инициативы: Лидер Квебекской партии (Parti Québécois, PQ) Поль Сен-Пьер Пламондон внёс соответствующее предложение после завершения сессии вопросов к правительству во вторник.

Лидер Квебекской партии (Parti Québécois, PQ) Поль Сен-Пьер Пламондон внёс соответствующее предложение после завершения сессии вопросов к правительству во вторник. Результаты: Мotion был принят единогласно — 106 голосов «за», ни одного против или воздержавшихся.

Мotion был принят единогласно — 106 голосов «за», ни одного против или воздержавшихся. Кто поддержал: За инициативу проголосовали все партии, включая федеральных либералов (традиционно более лояльных к канадским институтам) и депутатов правящей партии CAQ.

Политический контекст

Время: Голосование состоялось в 15:06, всего через два часа после того, как Карл III покинул Канаду по завершении своего двухдневного визита.

Голосование состоялось в 15:06, всего через два часа после того, как Карл III покинул Канаду по завершении своего двухдневного визита. Символизм: Визит короля сопровождался редким событием — тронной речью монарха в парламенте Канады, что стало первым подобным случаем за почти полвека.

Визит короля сопровождался редким событием — тронной речью монарха в парламенте Канады, что стало первым подобным случаем за почти полвека. Общественная реакция: Утром того же дня на улицах Оттавы Карла III встречали толпы людей, а сопровождал его эскорт Королевской канадской конной полиции.

Что означает это решение?

Принятая резолюция носит символический характер и отражает стремление Квебека разорвать конституционные и церемониальные связи с британской монархией. Хотя сама инициатива не имеет юридической силы для изменения Конституции Канады или официального статуса провинции, она является мощным политическим сигналом о стремлении Квебека к самостоятельности и особой идентичности в составе Канады.

Возможные последствия

Любые реальные изменения статуса Квебека в отношении монархии потребуют сложных переговоров с федеральными властями и, вероятно, конституционных поправок, что является крайне непростой процедурой.

Национальное собрание Квебека единогласно заявило о желании провинции выйти из-под влияния монархии и подчеркнуть свою уникальную идентичность — особенно на фоне резонансного визита короля Карла III.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.