Национальное собрание Квебека единогласно проголосовало за разрыв связей с монархией

Как проходило голосование
- Автор инициативы: Лидер Квебекской партии (Parti Québécois, PQ) Поль Сен-Пьер Пламондон внёс соответствующее предложение после завершения сессии вопросов к правительству во вторник.
- Результаты: Мotion был принят единогласно — 106 голосов «за», ни одного против или воздержавшихся.
- Кто поддержал: За инициативу проголосовали все партии, включая федеральных либералов (традиционно более лояльных к канадским институтам) и депутатов правящей партии CAQ.
Политический контекст
- Время: Голосование состоялось в 15:06, всего через два часа после того, как Карл III покинул Канаду по завершении своего двухдневного визита.
- Символизм: Визит короля сопровождался редким событием — тронной речью монарха в парламенте Канады, что стало первым подобным случаем за почти полвека.
- Общественная реакция: Утром того же дня на улицах Оттавы Карла III встречали толпы людей, а сопровождал его эскорт Королевской канадской конной полиции.
Что означает это решение?
Принятая резолюция носит символический характер и отражает стремление Квебека разорвать конституционные и церемониальные связи с британской монархией. Хотя сама инициатива не имеет юридической силы для изменения Конституции Канады или официального статуса провинции, она является мощным политическим сигналом о стремлении Квебека к самостоятельности и особой идентичности в составе Канады.
Возможные последствия
Любые реальные изменения статуса Квебека в отношении монархии потребуют сложных переговоров с федеральными властями и, вероятно, конституционных поправок, что является крайне непростой процедурой.
Национальное собрание Квебека единогласно заявило о желании провинции выйти из-под влияния монархии и подчеркнуть свою уникальную идентичность — особенно на фоне резонансного визита короля Карла III.
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