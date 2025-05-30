В северных регионах Квебека введён запрет на открытый огонь из-за угрозы лесных пожаров

Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства Квебека объявило о введении запрета на разведение открытого огня в лесных массивах и вблизи них в северных и восточных регионах провинции. Эта мера направлена на снижение риска возникновения лесных пожаров с наступлением тёплой и сухой погоды.

Где действует запрет

До особого распоряжения запрещено разводить открытый огонь в следующих регионах:

Нор-дю-Квебек (Nord-du-Québec)

Кот-Нор (Côte-Nord)

Сагеней–Лак-Сен-Жан (Saguenay–Lac-Saint-Jean)

Абитиби-Темискамэнг (Abitibi-Témiscamingue)

Мориси (Mauricie)

Бас-Сен-Лоран (Bas-Saint-Laurent)

Гаспези (Gaspésie)

Что считается открытым огнём

Под запрет попадают любые костры, фейерверки и использование приборов, способных создавать открытое пламя. Исключение составляют только костры в специальных сооружениях, оборудованных искрогасителями.

Министерство напоминает, что нарушение запрета, вступившего в силу с 8:00 утра среды, карается штрафом.

Причины и текущая ситуация

В настоящее время в Квебеке действует лишь один лесной пожар — на Северном побережье, и он находится под контролем. Однако Служба по защите лесов от пожаров (SOPFEU) предупреждает: в ближайшие дни уровень опасности в северных районах провинции вырастет с «высокого» до «экстремального».

«Весной сухая растительность — листья, ветки, трава — очень быстро высыхает под действием солнца и ветра, становясь крайне легковоспламеняемой. Поэтому с наступлением хорошей погоды необходимо проявлять особую осторожность», — отмечают специалисты SOPFEU.

С начала сезона защиты лесов в зоне интенсивной охраны зарегистрировано 96 лесных пожаров на площади 106,8 гектара. Для сравнения, средний показатель за последние 10 лет на эту же дату — 183 пожара и 199,1 гектара выгоревшей территории.

Власти Квебека призывают жителей и гостей провинции соблюдать новые правила, быть максимально осторожными на природе и не разводить открытый огонь до отмены запрета, чтобы предотвратить масштабные лесные пожары.

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