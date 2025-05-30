Забастовка в лаборатории Héma-Québec в Квебеке: основные детали

Причины забастовки
- Главный спорный вопрос: требование паритета по зарплатам и льготам с работниками государственных и парагосударственных учреждений.
- Позиция профсоюза: сотрудники лаборатории настаивают на условиях, аналогичных тем, которые были недавно предоставлены другим работникам государственного сектора Квебека.
Обеспечение жизненно важных услуг
Несмотря на забастовку, Héma-Québec продолжает предоставлять все основные медицинские услуги, включая:
- сбор, транспортировку и распределение крови и её компонентов,
- работу с человеческими тканями.
Согласно соглашению о проведении забастовки, утверждённому Административным трудовым трибуналом, все дежурные сотрудники должны присутствовать на рабочих местах и выполнять не менее 80% своей обычной нагрузки. Это позволяет поддерживать критически важные процессы даже во время протестных акций.
Заявления сторон
- Руководство Héma-Québec: выразило удовлетворение достигнутым соглашением по обеспечению основных услуг, но не стало комментировать ход переговоров с APTS.
- Переговоры: Héma-Québec ожидает ответа от профсоюза для согласования новых дат переговоров и выразило готовность продолжать диалог с целью достижения соглашения.
Влияние на работу
- Минимальные перебои: благодаря соглашению об основных услугах, забастовка не повлияла на снабжение крови и работу лаборатории.
- Перспективы: обе стороны настроены на продолжение переговоров для разрешения конфликта.
Забастовка в лаборатории Héma-Québec в Квебеке отражает продолжающиеся споры о справедливости оплаты труда в системе здравоохранения провинции. Благодаря поддержанию основных услуг, перебоев в медицинском обеспечении не произошло, а переговоры между сторонами продолжаются.
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