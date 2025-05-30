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Новости Забастовка в лаборатории Héma-Québec в Квебеке: основные детали

Забастовка в лаборатории Héma-Québec в Квебеке: основные детали

Степан Артемьевский Май 30, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 18 Просмотров

Около 40 сотрудников лаборатории Héma-Québec в Квебеке, входящих в профсоюз Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), провели забастовку с 00:01 8 мая до 23:59 9 мая.

 

Причины забастовки

  • Главный спорный вопрос: требование паритета по зарплатам и льготам с работниками государственных и парагосударственных учреждений.
  • Позиция профсоюза: сотрудники лаборатории настаивают на условиях, аналогичных тем, которые были недавно предоставлены другим работникам государственного сектора Квебека.

Обеспечение жизненно важных услуг

Несмотря на забастовку, Héma-Québec продолжает предоставлять все основные медицинские услуги, включая:

  • сбор, транспортировку и распределение крови и её компонентов,
  • работу с человеческими тканями.

Согласно соглашению о проведении забастовки, утверждённому Административным трудовым трибуналом, все дежурные сотрудники должны присутствовать на рабочих местах и выполнять не менее 80% своей обычной нагрузки. Это позволяет поддерживать критически важные процессы даже во время протестных акций.

Заявления сторон

  • Руководство Héma-Québec: выразило удовлетворение достигнутым соглашением по обеспечению основных услуг, но не стало комментировать ход переговоров с APTS.
  • Переговоры: Héma-Québec ожидает ответа от профсоюза для согласования новых дат переговоров и выразило готовность продолжать диалог с целью достижения соглашения.

Влияние на работу

  • Минимальные перебои: благодаря соглашению об основных услугах, забастовка не повлияла на снабжение крови и работу лаборатории.
  • Перспективы: обе стороны настроены на продолжение переговоров для разрешения конфликта.

Забастовка в лаборатории Héma-Québec в Квебеке отражает продолжающиеся споры о справедливости оплаты труда в системе здравоохранения провинции. Благодаря поддержанию основных услуг, перебоев в медицинском обеспечении не произошло, а переговоры между сторонами продолжаются.

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